Birleşik Krallık merkezli popüler İngiliz halı perakendecisi Flooring Hut, Bitcoin’ne yatırım yaptı ve bilançosuna ekleyerek cesur bir adım attı. Tesla ve MicroStrategy gibi şirketlerin izinden giden Flooring Hut’ın CEO’su Paul Brewster’a göre Bitcoin, sermaye artışı için önemli önemli bir potansiyele sahip ve gelecek vaat eden bir varlık.

Flooring Hut, Bitcoin’e Yatırım Yaparak Benzersiz ve İnovatif Bir Yaklaşım Benimsiyor

Brewster nakit rezervlerini bir banka hesabında tutmak yerine Bitcoin’i seçme kararının kripto para birimini daha iyi getiri sağlayabileceği ve nihayetinde müşterilerine fayda sağlayabileceği inancından kaynaklandığını açıkladı. Companies House tarafından bildirilen rapora göre şirket hesabından kabaca 3.3 BTC’ye eşdeğer olan 75.105 sterlin nakit rezervi gösterildi.

Flooring Hut’ın yaklaşımının benzersiz bir yönü ise Bitcoin’e özel odaklanmasıdır. Brewster Bitcoin’i dijital altına benzeyen ayrı bir varlık sınıfı olarak görüyor. Brewster ve şirket çalışanları daha geniş kripto para varlık alanına ilgi duysa da yakın zamanda bilançolarına diğer kripto para birimlerini dahil etmeyi düşünmüyorlar. Şirket varlıklarını saklama için Coinbase veya Binance gibi kripto şirketlerine güvenmek yerine varlıklarını soğuk cüzdanda saklamayı tercih ediyorlar.

İngiltere’deki popüler halı perakendecisinin Bitcoin’e yatırım yapma kararı teknolojik gelişmeleri benimsemede yavaş olan bir sektörden geldiği için özellikle dikkate değer. 2 milyar sterlinlik halı endüstrisinde faaliyet gösteren perakendecinin Bitcoin’i benimsemesi geleneksel olarak değişime dirençli bir sektörde yenilikçi bir hareket olarak öne çıkıyor.

Birleşik Krallık İşletmeleri Enflasyonla Başa Çıkmak İçin Alternatif Yollar Arıyor

Birleşik Krallık’taki işletmeler bankalarda tutulan nakit değerini aşındıran yüksek enflasyon oranları arasında sermaye yatırımı yapmak için alternatif yollar arıyor. Birleşik Krallık ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalırken, Flooring Hut gibi işletmeler mali durumlarını yönetmede ileri görüşlü ve proaktif olmayı seçiyor.

Brewster, İngiltere’deki halı perakendecisine yeniden yatırım yapmanın müşteriler için daha fazla değer sağlayacağını ve Flooring Hut’a rakipleri karşısında rekabet avantajı sağlayacağını vurguladı. Şirket Bitcoin ile bir iş kurmaya odaklanan bir strateji olan Bitcoin Standardını benimsemeyi hedefliyor. Buna göre bir sonraki adım MasterCard, Visa ve PayPal gibi mevcut çevrimiçi ödeme seçeneklerini gözden geçirerek Bitcoin Lightning Network uygulamasının ödeme seçeneğini keşfetmeyi içeriyor.