Dünya devi Mastercard yaptığı son hamleyle birlikte dünyaca ünlü borsanın da desteğiyle bazı ülkelerde ödeme sistemlerinde yeniliğe gideeğini duyurdu.

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Geçtiğimiz dönemde kripto alanında attığı adımlarla adından sıkça söz ettiren ödeme devi Mastercard, dijital varlıkları kullanarak işlem yapabilen bir banka kartı başlatmak için kripto para borsası Bybit ile ortaklık kuruyor.

Mastercard’da Dev Adım Yolda

Duyuruya göre banka kartı, Mastercard ağı üzerinden çalışacak ve müşteriler bu kartı dijital varlıklarla borçlanarak fiat alışverişleri yapmak veya ATM’lerden nakit çekmek için kullanabilecekler.

Kartlar, Avrupa ve Birleşik Krallık’taki uygun ülkelerde yaşayanlar tarafından kullanılabilir. Tüketiciler halihazırda çevrimiçi işlemler için sanal kartları kullanabiliyor ve Nisan ayında fiziksel banka kartlarını almaları beklenilmekte.

Kartlar başlangıçta Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT), USD Coin (USDC) ve XRP varlıklarıyla desteklenen işlemlere izin verecek. İşlemler, tüketicinin ikametgahına bağlı olarak Euro veya İngiliz Sterlini’ne dönüştürülecek.

Bybit’in kurucu ortağı ve CEO’su Ben Zhou yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bybit kullanıcıları fonlarına daha hızlı, daha güvenli ve daha rahat bir şekilde erişebilecek ve yönetebilecekler. Bybit Card’ı piyasaya sürerek, kullanıcılarımız için 360 derecelik tam bir yolculuk yaratıyor, bir sonraki seviye güvenilirlik, ürünler ve fırsatlar sunuyoruz. Bu yenilikçi ödeme çözümlerinin insanların yaşamlarını iyileştireceğinden ve kripto ve finans için daha parlak bir geleceğe doğru atılan bir adım olacağından eminiz.

Ortaklık Olumlu Geri Dönüşler Aldı

Mastercard, ortaklığı ödemeler alanında yenilikçi bir gelişme ve müşterilerin dijital varlıkları taşımaları için güvenli bir yol olarak övdü. Mastercard Avrupa’da fintech ve kriptodan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Christian Rau şunları söyledi