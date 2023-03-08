Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Mastercard Duyurdu: Dünyaca Ünlü Borsayla Ortaklık Kuruyoruz! Sistemler Yeniden Şekilleniyor!

Mastercard Duyurdu: Dünyaca Ünlü Borsayla Ortaklık Kuruyoruz! Sistemler Yeniden Şekilleniyor!

Dünya devi Mastercard yaptığı son hamleyle birlikte dünyaca ünlü borsanın da desteğiyle bazı ülkelerde ödeme sistemlerinde yeniliğe gideeğini duyurdu.
21:50
8 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Geçtiğimiz dönemde kripto alanında attığı adımlarla adından sıkça söz ettiren ödeme devi Mastercard, dijital varlıkları kullanarak işlem yapabilen bir banka kartı başlatmak için kripto para borsası Bybit ile ortaklık kuruyor.

Mastercard’da Dev Adım Yolda

Duyuruya göre banka kartı, Mastercard ağı üzerinden çalışacak ve müşteriler bu kartı dijital varlıklarla borçlanarak  fiat alışverişleri yapmak veya ATM’lerden nakit çekmek için kullanabilecekler.

Kartlar, Avrupa ve Birleşik Krallık’taki uygun ülkelerde yaşayanlar tarafından kullanılabilir. Tüketiciler halihazırda çevrimiçi işlemler için sanal kartları kullanabiliyor ve Nisan ayında fiziksel banka kartlarını almaları beklenilmekte.

Kartlar başlangıçta Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT), USD Coin (USDC) ve XRP varlıklarıyla desteklenen işlemlere izin verecek. İşlemler, tüketicinin ikametgahına bağlı olarak Euro veya İngiliz Sterlini’ne dönüştürülecek.

Bybit’in kurucu ortağı ve CEO’su Ben Zhou yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bybit kullanıcıları fonlarına daha hızlı, daha güvenli ve daha rahat bir şekilde erişebilecek ve yönetebilecekler. Bybit Card’ı piyasaya sürerek, kullanıcılarımız için 360 derecelik tam bir yolculuk yaratıyor, bir sonraki seviye güvenilirlik, ürünler ve fırsatlar sunuyoruz. Bu yenilikçi ödeme çözümlerinin insanların yaşamlarını iyileştireceğinden ve kripto ve finans için daha parlak bir geleceğe doğru atılan bir adım olacağından eminiz.

Ortaklık Olumlu Geri Dönüşler Aldı

Mastercard, ortaklığı ödemeler alanında yenilikçi bir gelişme ve müşterilerin dijital varlıkları taşımaları için güvenli bir yol olarak övdü. Mastercard Avrupa’da fintech ve kriptodan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Christian Rau şunları söyledi

Mastercard, müşterilerin, tüccarların ve işletmelerin dijital değeri – geleneksel veya kripto – istedikleri gibi, güvenli ve emniyetli bir şekilde yaptıklarından emin olarak taşımalarını sağlar. Bunun gibi lansmanlarla, dijital varlıkları ekosistem genelinde daha erişilebilir hale getirerek ödemelerde yenilik yapmaya devam etmekten heyecan duyuyoruz.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
İlgili Yazılar
Hepsi Onun Suçu! 2024 Yılında Bitcoin 500.000 Dolar Diyen Ünlü İsim Bakın Kimi Hedef Aldı!
Hepsi Onun Suçu! 2024 Yılında Bitcoin 500.000 Dolar Diyen Ünlü İsim Bakın Kimi Hedef Aldı!
Kripto Para Borsasından Dev Hazırlık! Visa İş Birliğinde Banka Kartı Çıkaracak!
Kripto Para Borsasından Dev Hazırlık! Visa İş Birliğinde Banka Kartı Çıkaracak!
JPMorgan’dan Son Dakika Kripto Hamlesi! İpleri Kopardı!
JPMorgan’dan Son Dakika Kripto Hamlesi! İpleri Kopardı!
Mahkeme Kararını Verdi! Binance Kazandı! Krallık Bakın Nasıl Büyüyor!
Mahkeme Kararını Verdi! Binance Kazandı! Krallık Bakın Nasıl Büyüyor!
Son Dakika: Coinbase Bu Altcoin’in Fişini Çekiyor! Fiyat Bir Anda Düştü! Yatırımcı Şimdi Ne Yapacak?
Son Dakika: Coinbase Bu Altcoin’in Fişini Çekiyor! Fiyat Bir Anda Düştü! Yatırımcı Şimdi Ne Yapacak?
Yatırım Yapmadan Önce Dikkat! Bu 4 Kritik Madde Mart Ayında Bitcoin’in Fiyatını Etkileyecek!
Yatırım Yapmadan Önce Dikkat! Bu 4 Kritik Madde Mart Ayında Bitcoin’in Fiyatını Etkileyecek!
Son Dakika: Açıklama Geldi! FTX’ten Geri Dönüş Sinyali! O Şirketi Mahkemeye Verdiler!
Son Dakika: Açıklama Geldi! FTX’ten Geri Dönüş Sinyali! O Şirketi Mahkemeye Verdiler!
Sıcak Gelişme! Yeni Altcoin Listelenecek! Kripto Borsasından Duyuru! LDO Coin’e Rakip Geliyor!
Sıcak Gelişme! Yeni Altcoin Listelenecek! Kripto Borsasından Duyuru! LDO Coin’e Rakip Geliyor!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Yüzde 35 Yükseliş Vakti Geldi Mi? XRP Yatırımcıları Dikkat! Tüm Piyasa Düşerken Altcoin Yükseldi!
Hepsini Unutun! Üst Düzey Analist Bitcoin’de Hedefi Açıkladı! Fırsat Bu Fırsat Dedi!
İki Hedef Var! Bitcoin (BTC) Fiyatı Bu Ay Nereye Gidecek?
Hızla Yükselebilir! Ünlü CEO’nun Sepetindeki Altcoin!
Dibi Gördü Yükseliyor! Bu Kripto Para Diğerleri Düşerken Yükselebilir!
Güncel NFT Haberleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Teknoloji Devi Amazon Bombayı Patlattı, Bu Altcoin’ler Yeniden Gündem Oldu!
Galaxy Digital Bombayı Patlattı! Bitcoin’de Oraya Dikkat! 100 Milyonlarca Dolar Akacak!
Bir Türlü Yükselemiyor! Binance Bile Başaramazsa Bunu Kim Yapacak? BNB Fiyatı Bundan Nasıl Etkilenir?
Aman Dikkat! Büyük Patlama Yapan Bu Altcoin İçin ‘Yok Artık’ Dedirtecek İddia!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
21 Milyon Dolarlık Flaş Rapor! Bu 7 DeFi Protokolü Hedef Oldu!
Bir Rug Pull Daha! Altcoin Projesi Zorda! Binlerce Dolar Değerinde ETH Çalındı!
Kimse Bunu Beklemiyordu! Ünlü DeFi Projesinden Dikkat Çeken Duyuru!
İlk Defa Airdrop Verecekler Şimdi Duyurdular! İkinci DYDX Vakası Olabilir! Binlerce Dolar!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023