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  •   Pentoshi: Bu Altcoinin Fiyatı Uçacak! Boğanın Krallarından Olacak Kripto Para!

Pentoshi: Bu Altcoinin Fiyatı Uçacak! Boğanın Krallarından Olacak Kripto Para!

Özet

  • Pentoshi uzun vadede Solana (SOL) fiyatının önemli ölçüde artacağını düşünüyor.
  • Kısa vadeli yükseliş için 35,59 dolar üstü kapanışlara ihtiyaç var.
  • BTC cephesindeki negatifliğin de katkısıyla kısa vadeli görünüm iyi değil.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
18:45
24 Temmuz 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Büyük bir yatırımcı kitlesi tarafından takip edilen analist sonraki boğanın yıldız altcoinini açıkladı. Ona göre popüler Ethereum rakibi yeniden büyük bir ralli başlatacak. Birçok kurumsal yatırımcının geri gelmemek üzere terk ettiği altcoin 8 dolar seviyesine kadar düşmüştü. Şimdiyse Pentoshi onun küllerinden doğacağını iddia ediyor.

Solana (SOL) Geleceği

Pentoshi takma adını kullanan ve birden fazla büyük fiyat hareketini önceden gören isim şimdi Solana (SOL) konusunda yatırımcıları uyarıyor. Ona göre SOL Coin ayı piyasası direncini aştıktan sonra yüksek zaman dilimi grafiklerinde oldukça iyi görünüyor.

Ancak analist, Solana’nın iki aydan kısa bir süre içinde %150’den fazla yükseldikten sonra önceki direncini yeniden test etmek ve desteğe dönüştürmek için geri çekilebileceğini söylüyor.

“Genel olarak grafik yüksek zaman dilimlerinde benim için çok yapıcı görünüyor. Ancak bu önceki yüksek aralıkları koruduğunu görmek istedim. Şimdilik bu bir sapma da olabilir. Eğer tekrar içeri kapanmaya başlarsak, bir sonraki adımda 22,30 dolara bakacağım. Bir sonraki boğa koşusu için kült benzeri topluluklarda yükseliş olası”.

Kripto Para Uzman Yorumu

Pentoshi ayrıca, SOL’un 2021 boğa piyasası sırasında Ethereum‘un meteorik yükselişini taklit edeceğine inanmasa da, Solana’nın uzun vadeli yatırımcıları için hala iyi kazançlar sağlayabileceğini düşündüğünü söylüyor.

“Bir sonraki boğa döngüsünde tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşır mı, yoksa ETH fraktalına inanır mıyım bilmiyorum. Ben hayırdan yanayım. Bunun ekran görüntüsünü alıp bana gülebilirsiniz. Bu, insanlar piyasaya geri dönmeye başladığında süper iyi olmayacağı anlamına gelmiyor. Sadece bunun en kolay bahislerden biri olduğuna inanıyorum.”

SOL/BTC ve USDT paritesini inceleyen analist yükseliş yapısının güçlenmesi için 35,59 dolar üzerinde kapanışlar bekliyor.

“Çok kötü göründüğünü sanmıyorum (yüksek zaman dilimleri). Ancak henüz daha yüksek bir tepe + daha yüksek tepe bir düşük değil.”

Yazı hazırlandığı sırada BTC cephesinde negatiflik sürdüğü için kısa vadeli olumsuzluk SOL Coin cephesinde de devam edeceğe benziyor.

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