Kripto paraların geneli muhteşem bir hafta sonu geçirmedi. Fakat istisnalar her zaman olduğu gibi vardı. Bitcoin (BTC) bugün günlerdir sinyalini verdiği düşüşü başlattı. Fiyat 29.000 dolara kadar düştü altcoinlerin geneli ise kırmızı kalmaya devam ediyor. Peki istisna olan 3 altcoinde neler oldu? Neden yükseldiler ve bundan sonra beklenen şey ne?

Theta Token (THETA)

3 altcoin arasında ilk sırada yer alıyor ve bugün öğlen başlayan genel piyasa düşüşünden kaçamadı. THETA fiyatı 10 Haziran’dan bu yana yükselen bir destek çizgisi boyunca arttı. Bu süre zarfında 0,82 dolarlık yatay direnç alanından çıkmak için birkaç girişimde bulundu. Fiyat hareketi, yükselen destek çizgisiyle birleştiğinde yükselen bir üçgen oluşturuyor. Yükselen üçgen bir yükseliş formasyonu olarak kabul edilir, yani genellikle kırılmalara yol açar. Bu aynı zamanda dirençlerin her dokunulduğunda zayıfladığı gerçeğiyle de uyumludur.

Şimdilik üçgen aşağıdan kırılmışa benziyor ve 0,7 doları hedefliyor. Eğer tekrar bölgeyi geri kazanabilirse 1,2 dolara kadar yükseldiğini görebiliriz. Yukarıdaki grafik kırılmadan öncesi son duruma aittir.

Horizen (ZEN)

ZEN fiyatı 10 Haziran’dan bu yana arttı. 30 Haziran’da fiyat azalan bir direnç çizgisinden çıktı. Ardından, on gün sonra destek olarak çizgiyi doğrulamak için geri döndü. Ancak artışa rağmen ZEN 9,40 dolarlık direnci aşamadı. Bitcoin fiyatındaki düşüşle birlikte bu alandan uzaklaşmaya devam ediyor. ZEN fiyatındaki iyimserliğin arkasında gizlilik odaklı yönünün zayıflatılması yatıyor. Böylece tokenin ABD Adalet Bakanlığı ile karşı karşıya gelme ihtimali azaldı.

Yukarı yönlü kırılmada hedef 13 dolar ancak şimdilik 7,2 dolar seviyesine doğru destek testi devam edeceğe benziyor. Fiyat yazı hazırlandığı sırada 8,85 dolarda, BTC yeniden toparlanırsa iyimser senaryo geçerli olabilir. Biriken long pozisyonların bir kısmı kral kripto para biriminde temizlendiği için tersi yönde spekülatif bir hareket pek şaşırtıcı olmaz.

Trust Wallet Token (TWT)

Binance desteğiyle devasa kazançlar elde etse de heyecan azaldı. TWT fiyatı 29 Ocak’tan bu yana azalan bir direnç çizgisinin altına düştü. Bu düşüş 10 Haziran’da 0,71 doların test edilmesine neden oldu. TWT dördüncü kez direnç çizgisini aşmaya çalıştı ancak genel piyasa düşüşü ona engel oluyor.

İlerleyen saatlerde beşinci testin gerçekleştiğini görebiliriz. Bu senaryoda 1,1 dolar ziyaret edilebilir. BTC düşüşü devam ederse fiyat eski desteği 0,71 dolara inebilir.