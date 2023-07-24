Kripto para sektörü, lider kripto para birimi Bitcoin‘in (BTC) düşüşü ile sarsıldı ve kızıla boyandı. BTC fiyatı son 24 saat içerisinde %2,4 düşüş yaşadı ve 29.194 dolara kadar geriledi. Bu düşüş 28.000 dolar desteğini akıllara getirirken altcoinler için de bir panik yarattı. Aslında bu kötü olayların devamında özellikle 8 altcoin için durum çok daha kötü bir hal alabilir.

Bu Hafta 8 Altcoin İçin Tehlike Başladı

Kripto para sektörünün Worldcoin‘i (WLD) konuştuğu şu günlerde aslında bazı yatırımcıları bekleyen büyük bir risk olabilir. Dropstab tarafından aktarılan bilgilere göre bu hafta 8 altcoinin kilitli kısımlarının açılması bekleniyor. Bu altcoinler ise GT, RON, FLOW, AXL, EDU, WOO, ILV ve SFP olarak görüntüleniyor. Kilidi açılacak tokenların toplam değeri 79 milyon dolar olsa da token token bunda büyük farklılıklar var.

21 milyon EDU’nun kilidi yaklaşık 4 gün içerisinde açılacakken, yaklaşık 17 milyon WOO ise 5 gün içerisinde yatırımcılarla buluşacak. Bunlara ek olarak 5 gün içerisinde 38 bin adet ILV, 8,33 milyon adet SFP, 6,67 milyon adet GT, 3,69 milyar adet DC, 63 milyon adet BREED, 22 milyon adet RON, 13 milyon adet FLOW ve son olarak 24 milyon adet AXL’in kilidi açılacak.

Kilidi Açılacak Tokenlara Dikkat

Kripto para sektöründe özellikle böyle dönemlerde genel düşüşler görülebiliyor. Bu projeler arasında piyasa değerleri nispeten yüksek olan FLOW, AXL ve EDU’nun yaratacağı satış riski genel olarak diğer altcoinleri de etkisi altına alabilir. Bunun yanı sıra BTC’nin zaten düşüş yaşadığı bir anda ciddi miktarda kilidi açılacak tokenların artan satış baskısı ile çok daha dibe gitme riski de var.

Bunların CoinList ve Binance üzerinde listelenmiş olanlarında ise likidite çok daha fazla olabilir ve yatırımcılara bu konuda fırsatlar sunulabilir. Özellikle likiditenin düşük olduğu borsalarda alım satımlar arasında ciddi makas oluşabiliyorken diğer borsalarda önemli fırsatlar ortaya çıkabiliyor. Yatırımcılar olası bir düşüş beklentisi içerisine girerken aynı zamanda bunu kaldıraçlı işlemler ile değerlendirmeyi deneyebilirler. Ancak her işlemin kendine özel bir risk barındırdığı unutulmamalı.