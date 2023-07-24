Worldcoin, OpenAI CEO’su Sam Altman tarafından kurulan ve Blockchain teknolojisi aracılığıyla kimliğin ve finansal kamu mallarının ispatlanmasını amaçlayan açık kaynaklı bir sistemdir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere dünya çapında yaklaşık 1 milyar bireyin yasal kimlik veya dijital olarak doğrulanabilir kimlik eksikliği sorununu çözmeyi hedeflemektedir. Ayrıca, özellikle kırsal bölgelerde 1.7 milyardan fazla yetişkinin bankacılığa erişim eksikliğini gidermeyi hedeflemektedir. Sistem üç ana bölümden oluşmaktadır: World ID, World App ve WLD coin.

Worldcoin Nedir?

World ID, kullanıcıların benzersiz bireyler olduklarını kanıtlamalarına imkan tanıyan ve Worldcoin’in hizmetlerinin botlar tarafından kötüye kullanılmasını önleyen merkeziyetsiz ve gizlilik korumalı bir kimlik çözümüdür. Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki uygun kimlik formlarından yoksun vatandaşlar için tasarlanmıştır. World ID’de depolanan veriler sıfır bilgi teknolojisi ile korunur ve gerçek kimliği veya çevrimiçi alışkanlıkları ortaya çıkarmadan doğrulama sağlar.

World App, kullanıcının World ID’sine bağlı bir mobil uygulama olarak hizmet etmektedir. Bir kripto para cüzdanı görevi görür ve token gönderme ve alma, token satın alma ve satma gibi cüzdan özelliklerini destekler. Uygulama ayrıca kullanıcıların Worldcoin hibelerine, uygun ülkelerdeki doğrulanmış kullanıcılar için WLD’de zaman sınırlı ödemelere erişmelerini sağlar. World App beta sürecinde 1.5 milyondan fazla kullanıcının kaydolmasıyla büyük ilgi görmüştür.

WLD coin, Worldcoin hibeleri ve protokol üzerinde yönetişim için kullanılan para birimidir. Maksimum 10 milyar arzı bulunmaktadır ve Binance olmak üzere çeşitli kripto para borsalarında listelenmiştir.

Worldcoin’in kimlik doğrulama süreci, kullanıcıların iris desenlerini yakalamak için Orb adı verilen bir biyometrik görüntüleme cihazının kullanılmasını içerir. Orb, Worldcoin Operatörleri tarafından kullanıcıları şahsen doğrulamak için kullanılır ve World ID’yi sahte bir kimlik biçimi haline getirir.

Worldcoin küresel ekonomiye ve finansal hizmetlere erişilebilirliği artırmayı hedeflerken, gizlilik etkileri ve tokenomik konusunda eleştirilerle karşılaştı. Gizlilik savunucuları ve eski Ethereum geliştiricisi Hudson Jameson, Orb doğrulama yöntemi ve projedeki şeffaflık eksikliği konusundaki endişelerini dile getirdi.

Eleştirilere rağmen Worldcoin, a16z, Digital Currency Group ve Coinbase Ventures gibi yatırımcılardan A Serisi turunda 100 milyon dolar da dahil olmak üzere önemli miktarda yatırım aldı.

WLD Coin Nereden Alınır?

WLD coin, ürettiği işlem hacmi ile dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance‘den güvenle alınıp satılmaktadır. WLD coin, bu yazının hazırlandığı sırada Binance’de WLD/BTC ve WLD/USDT paritelerinde işlem görmektedir.

WLD coin alabilmek için (yoksa) öncelikle Binance borsasına üye olmak gerekmektedir. Üyelik işlemlerinin tamamlanmasının ardından Binance’deki hesap cüzdanına kripto para veya Türk lirası gibi fiat para transfer edilmelidir. Transferin tamamlanmasının ardından yukarıdaki iki paritende de WLD coin satın alınabilir.

WLD/USDT paritesinden satın alım yapmak için öncelikle bu paritenin arayüzüne gidilmelidir. Parite arayüzündeki limit sekmesinden belirtilen alana satın alınmak istenen miktar girilir. Miktarın girilmesinin ardından WLD Al emri ile satın alma işlemi tamamlanmış olur.