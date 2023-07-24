Kripto para piyasasında Worldcoin (WLD) rüzgarı eserken, başta Binance, OKX, KuCoin ve Huobi olmak üzere birçok dev kripto para borsasının projenin yerel varlığı WLD coin’i listelemek için sıraya girdiği görüldü. Worldcoin’in WLD coin‘inin birden fazla kripto para borsasında listelenmesinin ardından fiyatının yüzde 90’a varan oranda yükselerek 3,14 dolara kadar çıktığı görüldü.

Borsalardan Gelen Listelemelerle WLD Coin Sert Yükseldi

OpenAI’nin kurucusu ve CEO’su Sam Altman‘ın kripto para projesi Worldcoin’in piyasaya sürülmesiyle birlikte önde gelen birçok kripto para borsasının coin’i listeleme sırasına girdiği görüldü. Kripto para borsalarından gelen listelemelerle oluşan hype’ın sonucunda WLD’nin fiyatı yüzde 90’ı bulan bir oranda yükselerek 3,34 dolara kadar çıktı. Başta ürettiği hacimle dünyanın en büyük kripto para borsası Binance olmak üzere Huobi, Bybit ve OKX WLD coin’i listelediklerini duyurdular.

CoinMarketCap verilerine göre, Worldcoin’in WLD’sinin fiyatı birden fazla kripto para borsasının listeleme haberiyle saat 12.20’de yüzde 88,4 yükselişle 3,14 doları gördü. Altcoin şu anda henüz dolaşımda olmayan coinler’de dahil olmak üzere mevcut fiyatın toplam arz ile çarpılmasıyla hesaplanan 28.84 milyar dolar tamamen seyreltilmiş bir değere sahip.

Dev Borsalar Worldcoin’i Listeleme Yarışına Girdi

İlk olarak Huobi ve Bybit’te listelenen Worldcoin için hem para yatırma hem alım satım işlemleri başlatıldı. Bybit para çekme işlemlerini 25 Temmuz’da saat 13.00’de başlatılacak. Bununla birlikte WLD için para yatırma işlemlerini saat 10.00’da başlatan OKX, WLD/USDT paritesinde alım satım işlemlerini başlattığını açıkladı. OKX‘te WLD için para çekme işlemleri ise 25 Temmuz’da saat 13.00’da başlatılacak.

Huobi, ByBit ve OKX’in ardından Binance de WLD coin’i listelediğini duyurdu. WLD/BTC ve WLD/USDT paritelerinde alım satım işlemlerinin saat 12.00’da başlatan Binnace, para çekme işlemlerini ise 25 Temmuz’da saat 12.00’da başlatılacak.

MEXC, Bitget, BitMart, LBank, Bitrue, Bithumb, KuCoin gibi önde gelen kripto para borsaları da bugün WLD’yi listelediklerini duyurdular.

Worldcoin Nedir?

Worldcoin’in arkasındaki şirket olan San Francisco ve Berlin merkezli Tools for Humanity, 2019 yılında Sam Altman, Alex Blania ve Max Novendstern tarafından kuruldu. Kullanıcılar, Worldcoin’in küresini kullanarak iris diğer bir deyişle göz taraması yoluyla insanları bir World ID diğer bir deyişle Dünya Kimliği oluşturmaya teşvik ediyor.

Proje, test döneminde 2 milyon kullanıcıya ulaştı. Projenin bugünkü lansmanıyla birlikte Worldcoin, “Orbing” operasyonlarını dünya çapında 20 ülkeye ölçeklendirdiğini iddia ediyor.