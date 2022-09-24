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Coinbase’in Başı Belada! 350 Milyon Dolarlık Dev Dava Geliyor!

Dünyanın önde gelen borsalarından olan Coinbase için sular durulmuyormuş gibi görünüyor. Yüzleşecekleri 350 milyon dolarlık dava sıkıntı yaratabilir.
22:30
24 Eylül 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en büyük kripto borsası Coinbase, patentli kripto transfer teknolojisini ihlal ettiğini iddiasıyla başka bir kripto şirketi tarafından dava ediliyor.  Reuters, davanın Perşembe günü Delaware federal mahkemesinde Veritaseum Capital LLC tarafından açıldığını bildirdi. Başvuruda Coinbase’in geçtiğimiz Aralık ayında ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından Veritaseum kurucusu Reggie Middleton’a verilen bir patenti kullandığı iddia edildi.

Patentin İçeriği Nedir?

Patent teknolojisi, üçüncü bir tarafın girdisine veya katılımına bağlı olarak düşük güvene dayalı eşler arası değer transferini kolaylaştırıyor. Veritaseum Capital, Coinbase’in Coinbase Cloud, Coinbase Commerce API, Coinbase Pay, Coinbase Wallet, Delegate ve Validator Software gibi bazı hizmetlerinin patentini ihlal ettiğini söylüyor.

Veritaseum Capital’in avukatı Carl Brundidge de Coinbase’i mahkeme dışında uzlaşmaya yanaşmamakla suçlarken dava açmak zorunda kaldıklarını bellirtti. Veritaseum 350 milyon dolar tazminat talep ediyor. Yüksek tazminat bedelini gerekçelendiren Veritaseum, Coinbase’in ihlal sayesinde önemli bir kar elde ettiğini iddia etti ve bu eylemin işletmeleri için sürekli zararlara yol açtığını ekledi.

Middleton, Veritaseum ve SEC

Daha önce Middleton, iki Veritaseum kuruluşuyla birlikte 2019 yılında Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) 9 milyon doların üzerinde ödeme yapmıştı. Bu ödeme, 2017 ve 2018 yıllarında VERI tokenlerini hileli bir şekilde satma suçlamalarını çözmek için yapılan bir para cezasıydı.

SEC onları token fiyatını manipüle etmek ve yatırımcıları yanıltmakla suçladı. Middleton ve Veritaseum savunmalarında herhangi bir hileli beyanda bulunmadıklarını iddia etti. Onlara göre, token’lar menkul kıymet değildi ve alım satımlar sadece bir deneyden fazlası değildi.

Coinbase ve Davalar

Bu arada Coinbase, menkul kıymetleri listelediği iddiasıyla SEC tarafından açılan bir davayla karşı karşıya. Borsa, menkul kıymetleri listelemediğini söyleyerek bu suçlamayı şiddetle reddetti. Ayrıca, yakın tarihli bir Wall Street Journal haberine göre, borsanın 100 milyon dolarlık fonuyla tescilli ticaret yaptığını bildirildi. Borsa ise bu iddiayı da reddetti.

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