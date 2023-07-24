Bugün kripto para piyasalarına iki şey damga vurdu. İlki Worldcoin listelemelerine dair duyuruydu. Sonrasında Bitcoin (BTC) düşüşünü gördük. İkinciye hazırlıklı olmamız gerektiğini günlerdir altını çize çize zaten söylüyorduk. Sürpriz olan şey Worldcoin’in küresel ölçekte en büyük kripto para borsası olan Binance tarafından desteklenmesiydi.

Worldcoin (WLD) Yorumu

On-chain denildiğinde akla gelen birkaç önemli isim ve şirket var. CryptoQuant bunların başında geliyor ve CEO’su Ki Young Ju güncel tartışmalarla ilgili yorumlarını paylaşmaktan hoşlanıyor. Bugün gündemde Worldcoin (WLD) var ve o da gizlilik endişeleri nedeniyle bu projeyi eleştirenler arasında yer alıyor. Birkaç dakika önce sosyal medya hesabı üzerinden şunları yazdı;

“Worldcoin: “ABD’deki insanlar hariç” dünyadaki herkesin irisini tarayacağım çünkü onlar bunun yasadışı olduğunu biliyorlar!”

Kripto para düzenlemeleri konusundaki katı tutumuyla eleştirilen ABD bugün kısıtlayıcı yönüyle CEO’nun dolaylı takdirini topluyor. Biyometrik verilerin toplanması ABD için kripto paralardan daha tehlikeli bir şey. Özellikle CBDC için kıyameti koparan, aşırı gözetime karşıyız sloganları atan siyasileri düşünürsek Worldcoin ABD’ye hiç açılamayabilir.

Worldcoin (WLD) Alınır Mı?

Uzun süredir Worldcoin tartışmaların odağında bir proje ve çoğu insan bunun iyi niyetli olduğunu düşünmüyor. Yakın zamanda OpenAI CEO’su verilerin depolanmadığını ve tekil kimlik numaraları oluşturulduktan sonra otomatik olarak imha edildiğini iddia etmişti. Bu doğru olabilir fakat gelecekte değişmeyeceğinin garantisi yok. Üstelik ABD’nin buna izin vermiyor oluşu buradaki riski net biçimde görmemizi sağlıyor.

Anlaşılan o ki kripto para piyasalarının gündeminde WLD Coin daha fazla yer edinecek. Ki gibi birçok isim açık öfkesini kusacağından dolayı tokenin gelecekte bunlarda negatif etkilenmesi muhtemeldir. Hele ki SEC ve diğerlerinin yapacağı yorumlar Worldcoin projesinin önünde zorlu bir yol olduğunu söylüyor.

Yazı hazırlandığı sırada WLD Coin fiyatı 2,8 doların üzerinde alıcı bulmaya devam ediyor. Binance borsasında ilgi yüksek. Özellikle BTC düşüşü nedeniyle günlük traderler hareketliliğin yüksek olduğu bu tokene kazanç elde etmek için yoğun alaka gösteriyor.