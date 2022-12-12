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Korkutan Açıklama! Chambers Kripto Paralarda Bunu Bekliyor!

Kripto paraların geleceğine dair farklı bir uzman görüşü, bu senaryonun gerçekleşme ihtimali var.
18:15
12 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Yıllar boyu kripto paraların içinden geçtiği dönemler birbirine benzer ve bugünlerde piyasa zor günler yaşıyor. Bitcoin birkaç yıl önce 3.000 dolarlı bölgeye indiğinde birçok yatırımcı fiyatın 1.000 dolara kadar düşmesini bekliyordu. Elbette haklı gerekçeleri vardı ve fiyat 1000 dolara düşseydi bu sefer 500 doları hedefleyen bir kalabalık görecektik. Tıpkı bugünlerde olduğu gibi. Ancak Bitcoin bir noktada dip yapıp olumsuz beklentileri boşa çıkaracak, elbette bu geçmişteki hareketlerini tekrar ettiği bir senaryoda gerçekleşecek. Peki Chambers kripto paralar için ne bekliyor?

Kripto Paralar Yükselecek Mi?

Online Blockchain CEO’su Clem Chambers’a göre yatırımcılar, Federal Rezerv faiz oranlarını yükseltmeye devam ettiği sürece piyasaların “kırılmasını” beklemelidir. Ona göre bugünler halen iyi vakitlerimiz olabilir. Nitekim 2022 hiç alışık olmadığımız şeylerin yaşandığı bir yıl oldu. Fed tarihte az rastlanır hızda faizleri artırdı, enflasyon rekor seviyeye ulaştı, dolar bir süreliğine EURO ve Sterlin’i yerle bir etti. Chambers ise şunları söylüyor;

Fed, enflasyonu gerçekten düşürmek istiyorsa bir şeylerin kırılması gerekiyor. Eğer bunu gerçekten istiyorlarsa büyük bir çöküş yaşanacak.”

Clem Chambers

Chambers’a göre, 2022’de değerinde önemli düşüşler görülen hisse senetleri ve kripto para birimlerinin, büyük bir çöküşten önce “yaklaşmakta olan bir fırtınanın” ortasında olduğu iddia ediliyor. Herkes 2008’deki önemli düşüşü hatırlıyor. Ancak, 2007’de yaklaşan bir fırtına olarak tanımladığı bir ayı piyasası vardı. Kitco News sunucusu ve yapımcısı David Lin Chambers’a “Mevcut durumun bir fırtınanın başlangıcı olabileceğine inanıyorum” dedi.

Kripto Paralar Yorum

Fed, enflasyon ve resesyon arasında bir denge tutturmaya çalışıyor. Adeta ip cambazı gibi dengeyi korumak için mücadele eden Fed son yaptığı açıklamalara göre agresif hareketlerini zayıflatma arifesinde. Powell son yaptığı açıklamada 2025 yılına kadar önlerinde yeterince vakit olduğunu ve aşırı sıkılaşma ile gevşeme arasında bir noktayı hedeflediklerini söyledi. Açıklamalara göre faizler yüksek kalmaya devam edecek. Enflasyonda hedefe ulaşılana kadar da faiz indirimi gelmeyecek.

Ancak bu başka sorunlar doğuruyor. Fed’in yakalamaya çalıştığı denge şimdilik kuruldu fakat bunun uzun süre devam etmesine imkânsız gözüyle bakılıyor. Küresel ölçekte birçok gelişme Fed’in kurduğu dengeyi bozabilir. Bununla birlikte Fed potansiyel riskleri görüyor fakat geleceği dair net bir projeksiyon çizemiyor. Artan belirsizlik likidite sorunlarını artırıyor ve gelişmekte olan ülkeler süreçte ciddi kan kaybetti. Chambers ise Fed’in eğer enflasyonu alt etme hedefine ulaşacaksa büyük bir yıkımı başlatması gerektiğini düşünüyor. Yani zaten bozulacak olan dengeden vazgeçen bir Fed görebiliriz. Bu durum kripto paraları ciddi anlamda olumsuz etkileyebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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