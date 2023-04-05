Bir zamanlar kripto para piyasasının en gözde altcoin'lerinden ikisi olan Solana ve AVAX için son durum ne? İşte altcoin'lerin grafiklerle son durumu.

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Tarihler 2021 yılını gösterdiğinde 2 kripto para resmen rakipleriyle dalga geçercesine yükselmiş ve hepsini geride bırakmıştı. Bu altcoin’ler sahip oldukları ağ gücü ve vizyonlarıyla rakiplerinden ayrışmayı başarmış ve hatta hatta içlerinden bir tanesi olan Solana, Ethereum katili diye anılmaya başlanmıştı. AVAX ise gerçekleştirdiği ortaklıklar ve bünyesine eklediği yeniliklerle birlikte yükselişini sürdürmüştü.

Geldiğimiz 2023 yılının Nisan ayında iki kripto para da kripto kışı ve kendilerini etkileyen faktörlerden ötürü (Solana’nın hissettiği FTX çöküşü gibi) zirvelerinden çok uzakta görünüyorlar. Gelin Solana ve AVAX’ın son durumlarına yakından bakalım.

Kripto Paralar Son Durum: Solana (SOL)

Solana fiyat analizine göre, token 21 dolar seviyesinin altına düştü ve şu anda 20,75 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu, önceki 24 saate göre %1’lik bir düşüşü temsil ediyor. Buna rağmen SOL’un arkasındaki yükseliş baskısının artmaya devam ettiğini hissediliyor. SOL için mevcut direnç 21,32 dolar seviyesinde bulunuyor, bu nedenle fiyat bu seviyenin üzerine çıkarsa, yakın vadede daha fazla kazanç beklenilebilir. Diğer taraftan, SOL token için mevcut destek 20,69 dolar seviyesinde bulunuyor ve bu seviyeyi korursa, yükseliş eğiliminin devam etmesini bekleyebiliriz.

Bir günlük Solana fiyat analizi, kripto para değeri önemli ölçüde toparlandığı için şu anda yaşanan düşüşe rağmen bugün sahip olduğu yükseliş eğilimini doğruluyor. Satış baskısı devam ettiği için kripto paranın değeri son birkaç gün içinde zarar gördü; ancak alıcılar durumu ele geçirmeyi ve yükseliş ivmesini korumayı başardı. 24 saatlik işlem hacmi 334 milyon dolara yükselerek piyasadan güçlü bir alım ilgisi olduğunu gösterirken, piyasa değeri 8,19 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Bir günlük fiyat grafiğinde volatilite yüksek, üst Bollinger bandı 22,51 dolar ve alt bant 19,76 dolar seviyesinde. Göreceli Güç Endeksi (RSI), şu anda 51,12 puanda ve 50 puanlık işaretin oldukça üzerinde olduğu için boğaların baskın olduğunu gösteriyor. Hareketli ortalama göstergesi de 50 günlük MA 200 günlük MA’nın üzerinde olduğu için güçlü bir yükseliş momentumu gösteriyor.

Kripto Paralar Son Durum: Avalanche (AVAX)

Avalanche, fiyatlar yükselmeye devam ederken kripto para biriminin bugün yükseliş ivmesinde olduğunu gösteriyor. AVAX/USD çifti şu anda 17,75 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte %2,21 artışla piyasa değerini 5,8 milyar doların üzerine çıkardı. Yeşil mum çubuğunun 17,40 dolar destek seviyesinin üzerinde devam etmesi, yakın vadede daha fazla yukarı yönlü potansiyele işaret ediyor.

Boğalar, alıcıların kontrolde olduğuna dair güçlü bir işaret olan 17,40 dolarlık kilit destek seviyesini savunuyor. Aşağı yönde ise ilk destek seviyesi 17,40 dolarda bulunuyor. Bu seviye kırılırsa, kripto para biriminde daha da aşağı yönlü bir harekete yol açabilir. Diğer tarafta, direnç seviyesi şu anda 18,31 dolar seviyesinde. Bu direnç seviyeleri kırılırsa, AVAX/USD çifti ile daha fazla yukarı yönlü potansiyel olabilir.

1 günlük Avalanche fiyat analizi, fiyat 17,40 dolar destek seviyesinin üzerinde istikrarlı bir şekilde yükseldiği için token’ın yükselişte olduğunu gösteriyor olabilir. Bu, alıcıların kontrol altında olduğuna ve önemli 17,40 dolar destek seviyesini savunmaya devam edeceklerine dair olumlu bir işarettir. Teknik göstergelerin tümü yükseliş eğilimine işaret ediyor ve AVAX/USD çiftinin yakın gelecekte yukarı yönlü ivmesini sürdürmesi bekleniyor. Bu nedenle, trader’lar için kripto parayı satın almak ve tutmak için iyi bir zaman.

Buna ek olarak, Göreceli Güç Endeksi (RSI) de şu anda 54,54’te işlem gördüğü için satın alma baskısının hala güçlü olduğunu gösteriyor. Bollinger bantlarının volatilite göstergesi hala yüksek volatilite gösteriyor, ancak aynı zamanda 18,04 dolarlık üst bant, 17,25 dolarlık ortalama ve 16,46 dolarlık alt bant ile yakınsama belirtileri gösteriyor. Hareketli ortalama yakınsama ve ıraksama (MACD), son birkaç gündür çizginin üzerinde kaldığı için hala yükselişte.