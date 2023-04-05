Bitcoin yükselir mi? 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 ve 2030 için Bitcoin fiyat tahminleri ne gelin tüm bu sorularının yanıtının yer aldığı yazımıza geçelim.

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Bitcoin (BTC), şimdiye kadar kripto para piyasasına liderlik eden en büyük kripto para oldu. Neredeyse her şeyi kökünden değiştiren dijital devrimin altında ise Bitcoin’in fiyatındaki muazzam artış yatıyor. Bitcoin yükselir mi sorusunun yanıtını vermek için geçmiş fiyat hareketlerine bakıldığında en büyük kripto paranın yatırımcılara büyük kar ettirmeye devam ettireceği anlaşılıyor. Öte yandan Bitcoin’in oldukça yeni bir para olması onu son derece yüksek volatilite ile karşı karşıya bırakıyor. Her çöküşleri takip eden ralliler ve rallileri takip eden çöküşlerle Bitcoin’in piyasa değerini istikrarlı bir şekilde arttırdığı bilinen bir gerçek. Peki Bitcoin yükselir mi, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 ve 2030 için Bitcoin fiyat tahminleri ne gelin tüm bu sorularının yanıtının yer aldığı yazımıza geçelim.

Kısa Vadede Bitcoin Fiyatı

Bitcoin, dünyanın ilk kripto parası olarak oldukça özel. İçine entegre edilmiş olan teknoloji sayesinde kısa sürede dünyayı fethetti. Diğer şeylerin yanı sıra, Bitcoin’in fiyatındaki yüksek volatilite birçok yatırımcı için önemli bir faktör oldu ve olmaya da devam ediyor. Kripto para piyasasının hakim varlığı bu yönü ile küçük fiyat hareketleri ile bile diğer kripto paralar (altcoin’ler) üzerinde büyük fiyat hareketlerine neden olabilmektedir.

Bu yazının hazırlandığı sırada 28 bin doların hemen üzerinde, 28 bin 200 dolar seviyesinde işlem gören Bitcoin’in 30 bin dolara doğru hareket ettiği üzerinde duruluyor. Piyasa analistleri ve uzmanlarına göre, mevcut fiyat hareketi 30 bin dolardaki psikolojik direnç seviyesini aşmanın hazırlığından ibaret. Öte yandan analistler 30 bin dolar seviyesinin aşılamaması halinde yüzde 45’e varan bir düzeltme ile karşı karşıya kalınabileceğini öngörüyor. En büyük kripto paranın fiyatının Nisan veya Mayıs ayının bir noktasında 16 bin dolara veya daha düşük bir seviyeye düşeceğini savunan birçok analist ve uzman bulunuyor. Bu düşüşe gerekçe olarak ise giderek kötüleşen küresel makroekonomik durum gösteriliyor.

Bitcoin’i Gelecekte Ne Bekliyor?

Bitcoin, 2021’de 69 bin dolara varan bir yükselişi ile tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaşmış oldu. O dönem BTC’ye yönelik beklentiler her geçen gün arttı. 2021’de Bitcoin fiyatının 90 bin doları aşacağına dönük beklentiler söz konusu olsa da işler beklendiği gibi girmedi ve sert bir düşüşle karşı karşıya kalındı.

Yalnızca Bitcoin değil, kripto para piyasasının geri kalanıda sert şekilde düştü. Bazı piyasa analistleri ve uzmanları, şu anda 28 bin doların üzerinde işlem gören Bitcoin için uzun vadede yükselişin devam edeceği, kripto para piyasasının toparlanacağını savunuyor.

Bitcoin ile birlikte merkeziyetsiz parasal özerkliğe sahip, eşten eşe bir elektronik para sistem ortaya çıkmış oldu. Algoritma olarak SHA-256’yı kullanan Bitcoin rastgele sayılar üreten işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için öngörülebilir miktarda işlem gücüne ihtiyaç duyar. Daha açık bir ekonomik ekosistem yaratmayı amaçlayan Bitcoin, bu fikir üzerindeki ilerleyişini sürdürmektedir.

Bitcoin son teknoloji özelliklere ve mekanizmalara sahiptir. Daha düşük işlem ücretleri sağlar ve dünyanın herhangi bir noktasından herhangi bir noktasına hiçbir bir sınırlama olmaksızın para transferi yapılabilmesini sağlar. Bu yeni ödeme teknolojisi çok sayıda kullanıcının ilgisini çekmeyi başardı ve bu ilgi ile büyüyen ağın zamanla daha da büyümesi bekleniyor.

2023 Bitcoin Fiyat Tahmini

2023 için genel beklenti, Bitcoin fiyatının durağan hareket edeceği yönünde. Bazı piyasa analistleri ve uzmanalrın Bitcoin’in 2023’de 44 bin dolara ulaşabileceği öngörülüyor. Bununla birlikte fiyattaki yüksek volatilitenin yükseliş hareketini baskılaması ve 2023 için potansiyel fiyat hedefinin 34 bin dolar seviyeleri olduğunu belirtenler de yok değil.

Fiyat grafiği BTC fiyatının yılın başından bu yana önemli ölçüde yükseldiğini açıkça gösteriyor. Şimdiye kadar fiyat grafiğindeki EMA çizgilerinin her kesiştiğinde yatırımcı duyarlılığı değişti. Şu anda 20, 50 ve 200 EMA’lar kesişmek üzere ve bunun Bitcoin fiyatındaki momentumu değiştirmesi bekleniyor.

Bitcoin Teknik Analizi

BTC fiyatı son günlerde dikkat çekici bir şekilde yükseldi, hacim önemli ölçüde düşmüş olsa da yükseliş momentumunu devam etmesini sağlayan yüksek likidite sağlandı. Buna ek olarak Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı alım seviyelerine ulaştı ve bu şişen RSI’nın düşmesi için fiyatın bir süre akümüle olacağını akıllara getiriyor. Böylece, yukarı veya aşağı yönde büyük bir fiyat hareketi olmadan, sabırları zorlayıcı bir fiyat hareketlerinin görülmesi beklenebilir.

Bitcoin için göstergeler karışık sinyaller sunuyor olsa da potansiyel bir kırılmayla fiyatın 30 bin dolar ve hatta 31 bin doların üzerine çıkma ihtimali oldukça yüksek.

2024 ve 2025 İçin Bitcoin Fiyat Tahmini

Bitcoin yatırımcıları için 2024 en çok beklenen yıllardan birisi çünkü en büyük kripto para dördüncü kez blok ödülü yarılanmasını görecek. Blok ödülü yarılanmasının neden büyük bir olay olduğunun anlaşılabilmesi için 2020’deki son yarılanmanın ardından fiyatın sadece bir yıl içinde on kat yükselmesi referans alınabilir. 2024’deki dördüncü yarılanma ile şu anda 6.5 BTC olan blok ödülü 3.125 BTC’ye düşecek. Dördüncü blok ödülü yarılanması sırasında BTC arzının yüzde 96,875’i çıkarılmış olacak.

Analistler ve piyasa uzmanları, Bitcoin’in 2024 ve 2025 yılları arasında 100 bin dolara ulaşmasını bekliyor. Bu beklentilerine gerekçe olarak ise 2024 yılındaki blok ödülü yarılanmasını gösteriyorlar. 2025 için ortaya konulan Bitcoin fiyat tahmini ise 57 bin dolar, hatta 70 bin doların görüleceği yönünde.

2026 ve 2027 İçin Bitcoin Fiyat Tahmini

Piyasa analistleri ve uzmanları, 2026’da Bitcoin‘in 80 bin dolar ila 130 bin dolar arasında bir seviyede olacağını tahmin ediyor. 2026’da ortalama BTC fiyatının 105 bin dolar olması bekleniyor. Analistler 2027’de Bitcoin’in 135 bin doları aşmasını öngörüyor.

2028 ve 2029 İçin Bitcoin Fiyat Tahmini

Piyasa analistleri ve uzmanları, 2028’de Bitcoin’in 150 bin dolar ila 195 bin dolar arasında bir seviyede olacağını tahmin ediyor. 2028’de ortalama Bitcoin fiyatının ise 174 bin dolar olması bekleniyor. Öte yandan analistler 2029’da Bitcoin’in 260 bin doları aşmasını öngörüyor.

2030 İçin Bitcoin Fiyat Tahmini

Piyasa analistleri ve uzmanları, 2030’da Bitcoin’in 270 bin dolar ila 347 bin dolar arasında bir seviyede olacağını tahmin ediyor. 2030’de ortalama BTC fiyatının 300 bin dolar olması bekleniyor.