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Ethereum (ETH) doğrulayıcılarının sayısı 2023’ün başından ilk çeyreğin (Q1) sonuna kadar 67.000’in üzerinde arttı. ETH 2.0 blok araştırmacısı BeaconScan’e göre, doğrulayıcı sayısı 2 Ocak’ta 495.024’ydi. Ancak bu rakam 1 Nisan itibariyle 562.236’ya yükselmişti.

İşte Eklenen Doğrulayıcılar

Ethereum mutabakat protokolüne 32 ETH yatırarak spot katılımcılarına eklenen doğrulayıcılar Ocak ayında 500.000’e ulaştı. Ancak altcoin’i ödüller için stake etme süreci Aralık 2020 civarında Beacon Chain’de başlatıldı.

Beacon Chain, doğrulayıcılar blokları geçerli ve ağı güvenli olarak onaylamadan önce ETH stake etme işleminin yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlar. Yıllık %5,2’lik ödüllerle, Şanghay Yükseltmesi 12 Nisan’a sabitlendiğinden, bu staker’ların para çekme işlemlerini etkinleştirmesine yalnızca günler kaldı.

Ancak, etkinlik yaklaştıkça, Ethereum staker’ları sansüre karşı çıkma konusundaki çabalarını artırdı. SEC’in Proof-of-Stake (PoS) varlıklarını menkul kıymet olarak lanse etme konusunda kararlı olduğunu hatırlamakta fayda var. Bu iddia ancak blokların Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nin (OFAC) gerekliliklerine uygun olması halinde gerçek olabilirdi.

Bu durum, şikâyet edilen bloklar hakkında ABD OFAC’ın yaptırım uygulayabileceği anlamına gelmekte olabilir. Ancak yazım saatine göre, Ethereum’un OFAC uyumlu blokları son yedi günde %27’ye düşmüştü. Kasım 2022 itibariyle bu oran %77 gibi yüksek bir seviyedeydi.

Dolayısıyla bu düşüş, doğrulayıcıların varlıkları üzerinde düzenleyici bir etikete karşı şiddetle çalıştıkları anlamına geliyor. İlginç bir şekilde, buna katkıda bulunan bu konuşmacıların bir kısmı balina olarak ortaya çıktı, bazıları Lido Finance’ten (LDO) ve diğerleri borsalardan geliyor.

Çıkış Ve Başarıdan Sonra Bir Başka Çağrı

Glassnode’a göre, doğrulayıcı katılımında sıçramalar olmasının sonucunda, bazılarının kullandığı, çekildiği yolla aynıydı. Zincir üstü piyasa takip platformundan alınan ayrıntılar, gönüllü çıkış sayısının Mart ayında kayda değer artışlar gösterdiğini ortaya koymuştu. Bu metrik, stake havuzundan ayrılan toplam doğrulayıcı sayısını ifade etmekte. 16 Mart’ta 183 çıkış olurken, 29 Mart’ta 29 doğrulayıcı geri çekildi.

Bununla birlikte, Ethereum ekibi 30 Mart’taki yükseltmeden önce son All Core Developers Execution (ACDE) çağrısını yaptı. Galaxy Research tarafından sağlanan bilgilere göre, geliştiriciler birkaç noktayı tartıştı. Odak noktası yükseltme olsa da, EIP-4788’in uygulanması hakkında da açıklamalar yapıldı.

Bu, Beacon Zincirini akıllı sözleşmeler uygulamaları için erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan kısmı oldu. Sonuç olarak Tim Beiko, bir sonraki ACDE çağrısının 13 Nisan’da TSİ 10.00’da yapılacağını belirtti. Bu, Şanghay yükseltmesinin başarılı olduğunun teyit edilmesinden sonra olacak.