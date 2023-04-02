Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Son Viraj Dönüldü! Büyük Gün Geldi Çattı! Ethereum İçin Yolun Sonu Nasıl Olacak?

Son Viraj Dönüldü! Büyük Gün Geldi Çattı! Ethereum İçin Yolun Sonu Nasıl Olacak?

Ethereum için Şangay yükseltmesinde son noktaya gelinirken başka cephelerden gelen haberler yatırımcıları yakından ilgilendiriyor.
20:30
2 Nisan 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ethereum (ETH) doğrulayıcılarının sayısı 2023’ün başından ilk çeyreğin (Q1) sonuna kadar 67.000’in üzerinde arttı. ETH 2.0 blok araştırmacısı BeaconScan’e göre, doğrulayıcı sayısı 2 Ocak’ta 495.024’ydi. Ancak bu rakam 1 Nisan itibariyle 562.236’ya yükselmişti.

İşte Eklenen Doğrulayıcılar

Ethereum mutabakat protokolüne 32 ETH yatırarak spot katılımcılarına eklenen doğrulayıcılar Ocak ayında 500.000’e ulaştı. Ancak altcoin’i ödüller için stake etme süreci Aralık 2020 civarında Beacon Chain’de başlatıldı.

Beacon Chain, doğrulayıcılar blokları geçerli ve ağı güvenli olarak onaylamadan önce ETH stake etme işleminin yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlar. Yıllık %5,2’lik ödüllerle, Şanghay Yükseltmesi 12 Nisan’a sabitlendiğinden, bu staker’ların para çekme işlemlerini etkinleştirmesine yalnızca günler kaldı.

Ancak, etkinlik yaklaştıkça, Ethereum staker’ları sansüre karşı çıkma konusundaki çabalarını artırdı. SEC’in Proof-of-Stake (PoS) varlıklarını menkul kıymet olarak lanse etme konusunda kararlı olduğunu hatırlamakta fayda var. Bu iddia ancak blokların Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nin (OFAC) gerekliliklerine uygun olması halinde gerçek olabilirdi.

Bu durum, şikâyet edilen bloklar hakkında ABD OFAC’ın yaptırım uygulayabileceği anlamına gelmekte olabilir. Ancak yazım saatine göre, Ethereum’un OFAC uyumlu blokları son yedi günde %27’ye düşmüştü. Kasım 2022 itibariyle bu oran %77 gibi yüksek bir seviyedeydi.

Dolayısıyla bu düşüş, doğrulayıcıların varlıkları üzerinde düzenleyici bir etikete karşı şiddetle çalıştıkları anlamına geliyor. İlginç bir şekilde, buna katkıda bulunan bu konuşmacıların bir kısmı balina olarak ortaya çıktı, bazıları Lido Finance’ten (LDO) ve diğerleri borsalardan geliyor.

Çıkış Ve Başarıdan Sonra Bir Başka Çağrı

Glassnode’a göre, doğrulayıcı katılımında sıçramalar olmasının sonucunda, bazılarının kullandığı, çekildiği yolla aynıydı. Zincir üstü piyasa takip platformundan alınan ayrıntılar, gönüllü çıkış sayısının Mart ayında kayda değer artışlar gösterdiğini ortaya koymuştu. Bu metrik, stake havuzundan ayrılan toplam doğrulayıcı sayısını ifade etmekte. 16 Mart’ta 183 çıkış olurken, 29 Mart’ta 29 doğrulayıcı geri çekildi.

Bununla birlikte, Ethereum ekibi 30 Mart’taki yükseltmeden önce son All Core Developers Execution (ACDE) çağrısını yaptı. Galaxy Research tarafından sağlanan bilgilere göre, geliştiriciler birkaç noktayı tartıştı. Odak noktası yükseltme olsa da, EIP-4788’in uygulanması hakkında da açıklamalar yapıldı.

Bu, Beacon Zincirini akıllı sözleşmeler uygulamaları için erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan kısmı oldu. Sonuç olarak Tim Beiko, bir sonraki ACDE çağrısının 13 Nisan’da TSİ 10.00’da yapılacağını belirtti. Bu, Şanghay yükseltmesinin başarılı olduğunun teyit edilmesinden sonra olacak.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
İlgili Yazılar
Efsane Geri Dönüş Sinyali Verdi! Shiba’da Tek Bir Seviye Muhteşem Yükselişi Tetikleyebilir!
Efsane Geri Dönüş Sinyali Verdi! Shiba’da Tek Bir Seviye Muhteşem Yükselişi Tetikleyebilir!
Dogecoin Elon Musk’ın Servetini Elinden Mi Alacak? Tam 258 Milyar Dolarlık Dava!
Dogecoin Elon Musk’ın Servetini Elinden Mi Alacak? Tam 258 Milyar Dolarlık Dava!
Ethereum’da 3000 Dolar İçin Tarih Verildi! Yılın İkinci Çeyreği Ethereum İçin Nasıl Olacak?
Ethereum’da 3000 Dolar İçin Tarih Verildi! Yılın İkinci Çeyreği Ethereum İçin Nasıl Olacak?
Cayır Cayır Yanıyor! Yüzde İki Bin Gelen Yakım Oranı Shiba’yı Nasıl Etkiler?
Cayır Cayır Yanıyor! Yüzde İki Bin Gelen Yakım Oranı Shiba’yı Nasıl Etkiler?
İşte Hedefler! Shiba, Dogecoin, XRP, Avax, Luna Yorum!
İşte Hedefler! Shiba, Dogecoin, XRP, Avax, Luna Yorum!
Popüler Altcoin’de Tehlike Alarmı: Kripto Analiz Platformundan Yatırımcılara Uyardı!
Popüler Altcoin’de Tehlike Alarmı: Kripto Analiz Platformundan Yatırımcılara Uyardı!
Geç Kaldı! EGLD Coin Yorum! MultiversX Bitti Mi?
Geç Kaldı! EGLD Coin Yorum! MultiversX Bitti Mi?
Piyasaya Güncel Bakış: Haftanın Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!
Piyasaya Güncel Bakış: Haftanın Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
İşte Hedefler! Shiba, Dogecoin, XRP, Avax, Luna Yorum!
Bu Altcoine Dikkat! 1 Doların Altına Düşer Mi?
Alım Fırsatı Mı? Stacks (STX), Mina (MINA), AGIX, Aptos (APT) ve DASH Yorum!
Axie Infinity (AXS) İçin Güzel Haber! Yeni Ortaklık ve Daha Fazlası!
Yüzde 63 Yükseliş Sinyali Geldi! Nisan Ayından Önce Bu 3 Altcoin’e Bakmadan Geçmeyin!
Güncel NFT Haberleri
Yapay Zeka Adımı Geldi! Binance Bicasso Nedir? 10 Soru ve Cevabı!
Teknoloji Devi Amazon “Yanlışlıkla” NFT Planlarını Sızdırdı! İşte Ayrıntılar!
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
Solana Tabanlı NFT Pazar Yeri Kapanıyor: Platformdan Resmi Duyuru Geldi!
Meta (Facebook) Şimdi Açıkladı! Kripto Paralar İçin Kötü Haberi Verdi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Merkezsiz Borsa (DEX) Nedir?
Heyecanla Bekleniyordu dYdX Artık Başlatıyor! DeFi Altcoin Uçabilir!
Dev Kripto Projesinde Kurucular Birbirine Girdi! Altcoin İptal Edildi!
Şimdi Alınabilecek 3 Popüler Altcoin! Onları Farklı Kılan Ne? Neden Fiyatları Patlayacak?
Tepki Çekecek! Avrupa Birliği Kripto Para Düzenlemesini Kabul Etti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023