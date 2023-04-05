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Rüzgar Tersine Döner Mi? Ripple (XRP) Kaç Dolar Olur? İşte XRP Geleceği!

Popüler altcoin Ripple'da (XRP) yükseliş rüzgarı tersine dönecek mi? Kripto para biriminin geleceği hakkındaki görüşler neler?
21:40
5 Nisan 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Küresel ödeme odaklı fintech şirketi Ripple tarafından oluşturulan ağa güç veren token olan XRP , Çarşamba günü konsolidasyonda kalabilir. Ripple gelecek vaat ediyor mu?

Ripple’da Artış!

Piyasa değerine göre dünyanın en büyük altıncı kripto para biriminin mevcut fiyatı, Mart sonundaki 0,58 dolarlık zirve noktasının yaklaşık %13 altında kaldığı, ancak yılın başından bu yana hala yaklaşık %50 arttığı anlamına geliyor. Bir ABD (küresel) banka kriziyle ilgili endişeler ve Fed’in faiz artırım döngüsünün neredeyse bitmek üzere olduğu umutları ve Ripple’ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) karşı devam eden davasını kazanacağına dair artan iyimserlik nedeniyle kripto fiyatlarında daha geniş bir artış son haftalarda XRP’yi daha yüksek başlatmak için birleştirildi.

Bununla birlikte teknik satın almaların da muhtemelen bir faktör olduğu belirtiliyor. XRP, Eylül 2022’den beri oyunda olan önemli bir düşüş trendinin üzerine çıktı ve Mart ortasında tüm önemli hareketli ortalamalarının üzerine çıkarak arka rüzgarlara katkıda bulundu. Yakın vadeli fiyat tahminleri, XRP’nin geçen ayın sonlarında 0,54-56 dolar bölgesinde yükseliş hedefine ulaşmasının ardından biraz daha az artışa geçti. Ancak XRP boğaları, 0,50 doların ortalarının üzerinde kalıcı bir kırılmanın, 0,91 dolara doğru hızlı bir yükselişe kapı açacağından emin.

SEC Fiyatlaması!

SEC, Ripple’a 2020’nin sonlarında kayıtsız bir menkul kıymet olarak XRP ihraç ettiği için dava açmıştı ve uzun süren dava sonunda sona ermek üzere olduğu belirtiliyor. Ripple, XRP’nin aslında dijital bir emtia olduğundan, yani Emtia Vadeli İşlemleri ve Ticaret Komisyonu’nun (CFTC) düzenleyici gözetimi altında olduğu için, XRP’yi kayıtsız bir menkul kıymet olarak çıkaramayacağını savunuyor.

Bu argüman, CFTC’nin ABD’de kayıt dışı bir borsa olarak faaliyet gösterdiği için Binance’e karşı yeni bir dava açmasının ardından bu hafta hız kazanmış görünüyor. XRP davasının en önemli kısmı, CFTC’nin  Bitcoin,  Ethereum,  Litecoin, Tether ve Binance USD’nin hepsinin emtia olduğu iddiası olduğu öne sürüldü. Yatırımcılar bunun, CFTC’nin XRP’yi bir emtia olarak göreceği, SEC’in Ripple’a karşı açtığı davayı baltalayacağı ve XRP’nin fiyatını sınırlayan düzenleme riskini azaltacağı anlamına geleceğini umuyor.

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