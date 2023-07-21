Shiba Inu (SHIB), son dönemlerin suskun kripto para birimleri arasında yer alıyor ve meme token furyasının suyu çekmesi ile birlikte adından nadiren söz ettirir oldu. Bu durum ise SHIB ekibini geliştirmelere odaklanmaktan geri tutmadı ve SHIB coin, yeni haberler ile gündemde. Peki bu haber, SHIB Coin yorumlarını nasıl etkileyecek?

Shibarium Gelişmeleri Son Hız Sürüyor

Shiba Inu yatırımcılarının merakla beklediği Shibarium hakkında yeni haberler gelmeye devam ediyor. Shibarium’un “Puppynet” isimli beta ağ gezgini, bu haftanın başından beri 30 milyon işlem sınırına ulaştı ve aslında bir kilometre taşını geride bıraktı. Shibarium ise bu sayede 31 milyon işlemin üzerine çıkmış oldu.

Puppyscan tarafından aktarılan bilgilere göre toplam işlem sayısı tam olarak 31.269.196 oldu. Aslında total blok sayısında da bir artış gözlemlendi. Görünüşe gö şu an toplam blok sayısı 1.778.148 siyesine geldi. Cüzdan adres sayısında ise 17.062.382 seviyesine gelindiği görülüyor.

Shibarium, kesinlikle beklendiği gibi büyük bir etki yapmasa da yavaş yavaş birikimin etkisi ile ağdaki kullanımı önemli ölçüde artırmaya başladı. Shiba ekosistem sözcüsü Lucie ise konu hakkında bir açıklama yaparak yakında herkesin SHIB Coin konuşacağının altını çizdi. Lucie, yayınladığı bir gönderide piyasadaki ayı etkisi yüzünden her şeyin istendiği gibi gitmediğinin altını çizdi. Buna rağmen sonbaharın ve kışın geldiğini belirten Lucie, işler iyi giderse yeni boğa ile ufukta SHIB rekoru olabileceğini ima etti.

SHIB Coin Yöneticisinden SHIB Yorumu

Shibarium hakkında da konuşan ünlü isim, bunun sadece bir pump ve dump haberi olmadığını aktardı. Lucie’ye göre Shibarium kesinlikle gerçek bir teknoloji ve uzun vadede sürdürülebilir bir yükselişin tetikçisi olacak. Shiba Inu ekosisteminin BONE, SHIB, LEASH ve bunun gibi birçok kripto paradan oluştuğunu da hatırlatan Lucie, patlama anı geldiğinde hepsinin bunu yaşayacağını düşünüyor.

SHIB ise son 24 saat içerisinde sadece %2 yükseliş yaşayarak aslında ifade edilen yükselişin henüz gelmediğini gösteriyor. SHIB, 0,00000785 dolarlık birim fiyatı ile ise piyasada 19. sırada bulunuyor ve hala yerini kaptırmadı.