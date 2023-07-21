Yıllardır devam eden dava can sıkıcıydı ancak XRP Coin yatırımcıları şimdi piyasanın geri kalanından daha keyifli görünüyor. Popüler altcoin uzun süredir devam eden mücadelenin artık sonuna yaklaşıyor. Özet karar çıktı ve büyük ölçüde yatırımcıların lehineydi. Şimdi sırada uzlaşma veya kesin karar için müjdeli haberin gelmesi var.

Ripple (XRP) Geleceği

Borsalar özgürce XRP Coin listelemesi yapabilecek ve yatırımcıların önündeki en büyük engel kalktı. Ripple’ın borsalar üzerinden yaptığı ihraçlar menkul kıymet olarak değerlendirilmeyecek. SEC ise bu karardan duyduğu hayal kırıklığını paylaşmak dışında pek bir şey yapmadı. Şimdi XRP Coin yatırımcılarının önünde üç yol var.

İlk seçenek: SEC kararı üst mahkemeye götürecek ve bozulmasını sağlayacak. Böylece kabaca 1 yıl daha mücadele verecek. Ancak bu süre zarfında muhtemelen CFTC’nin altcoinler üzerinde daha fazla yetki aldığını göreceğiz. Eğer SEC zor yolu seçerse sonraki boğa sezonu başlangıcından önce sonuç alamayacaklar. Binance ve diğerleriyle uğraşırken SEC’in böyle bir maceraya atılması kolay olmaz.

İkinci seçenek: SEC ve Ripple uzlaşı konferansı için tarih belirleyecek. Bu durum XRP Coin fiyatının daha da yükselmesini sağlayabilir. Borsa satışları için kazanımlar zaten cepteyken Ripple’ın en kötü senaryoda para cezası ödeyerek bu savaştan çıkması zaten hazırlandıkları bir senaryoydu.

Son seçenek: Üçüncü ihtimalse uzlaşı olmadan mahkeme kesin kararının açıklanması olacak. Bu sonuca bağlı olarak XRP Coin fiyatını etkileyecek. Ancak davanın artık bitmesi ve borsalar konusu risk iştahını beslemeye devam edecek.

XRP Coin Fiyat Hedefi

CoinsKid tarafından yapılan tahmin XRP Coin yatırımcılarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Ünlü analist popüler altcoinin yakında büyük bir harekete başlayacağını tahmin ediyor. Hatta ona göre bu hareket ATH seviyesinin aşılmasıyla da sonuçlanabilir.

“Daha önce yaptıklarımızı bir nevi yansıtıyoruz. Büyük ayı piyasası, dürtüsel birinci dalga, düzeltilmiş ikinci dalga, dürtüsel üçüncü, dördüncü, beşinci dalga ve benzerleri var. Şimdiye kadar çok iyi.”

CoinsKid, bu yapısal desteği tutmayı ve direnci kırmayı başarırsa XRP’nin 6 dolar hedefine ulaşabileceğine inanıyor. Orta vadeli hedefi ise 1,6 ve 1,8 dolar aralığında.