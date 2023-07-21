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  •   Polygon ve Optimism Karşılaştırması! OP ve MATIC Hangisi Daha İyi Kazanç Getirir?

Polygon ve Optimism Karşılaştırması! OP ve MATIC Hangisi Daha İyi Kazanç Getirir?

Özet

  • Polygon 2.0 ile MATIC Coin fiyatı sürpriz yükselişe başlayabilir.
  • OP Token ortalama coin yaşı metriğine göre daha fazla yükseliş yaşabilir.
  • OP Token talebi MATIC talebinden daha fazlaydı.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
21:45
21 Temmuz 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Ethereum ölçeklendirme çözümleri zaman geçtikçe daha popüler hale geliyor. Popüler ağlar da bu işe girişti. CELO ve diğerlerinin Ethereum l2 dönüşme niyetleri bu alanda popülerlik kazanmış projelerin gündemde kalmasına yardımcı ediyor. Peki Polygon ve Optimism karşılaştırıldığında hangisi daha iyi?

OP ve MATIC Coin

L2 çözümleri alanı, Arbitrum (ARB), Polygon (MATIC) ve Optimism‘in (OP) pay kapma mücadelesiyle şiddetli bir rekabet altında. MATIC burada fiyat performansı açısında daha heyecan verici görünüyor. Diğerlerinin aksine token fiyat geçmişi ve yaptığı ortaklıklar onun daha da ön plana çıkmasını sağlıyor.

Perspektif açısından, 2. çeyrekteki düşüş baskısı her iki altcoinin de önemli psikolojik seviyeleri ihlal etmesine neden oldu. MATIC bir doların altına düşerken OP 2 dolar seviyesini kaybetti. Ancak, her bir token 3. çeyreğin başındaki toparlanmaya farklı tepki verdi. Haziran ayı başlarında ABD SEC, federal menkul kıymetler yasasını ihlal ettikleri ve birkaç tokenı “menkul kıymet” olarak listeledikleri için Binance ve Coinbase‘e dava açtı.

MATIC ve OP aynı dönemde büyük düşüşler kaydetti. Özellikle, ABD SEC tarafından menkul kıymet olarak sınıflandırılan MATIC 0,9 doların altına indi. Aynı dönemde OP 1,5 dolardan 0,9 dolara düşmüş ve 1 dolar civarında sabitlenmiştir. Bu düşüş yaklaşık %41’lik bir değer kaybına yol açmıştır.

Dolayısıyla MATIC, 2. çeyreğin sonundaki düşüş ve düzenleme baskısı sırasında OP tokenden daha fazla değer kaybetti. Ancak BTC aynı dönemde her iki altcoinden de daha iyi performans gösterdi.

Polygon ve Optimism

BTC’nin yükselişi OP Tokenin %40’ın üzerinde artış göstermesini sağlayarak Haziran başındaki tüm kayıpları tersine çevirdi. Ancak MATIC yalnızca yaklaşık %20 değer kazandı ve zayıflasa da SEC baskısını hissetmeye devam ediyor. Peki on-chain veriler ne diyor? Santiment’in 90 günlük Ortalama Coin Yaşı metriğine dayanarak, OP’nin yazım sırasında MATIC’ten daha fazla potansiyel artışa sahip olduğu sonucuna varabiliriz.

Her iki token için de hacimde bir dalgalanma olmasına rağmen, OP daha fazla alım baskısı görürken, MATIC satış baskısını sürdürdü. MATIC etrafındaki düzenleyici belirsizlik OP’ye fiyat grafiklerinde daha fazla avantaj sağlayabilir.

Yukarıdaki göstergelere dayanarak, Polygon ve Optimism arasındaki yarışta, Haziran başından itibaren tanık olunan büyük birikimi ve MATIC’in düzenleyici belirsizliği göz önüne alındığında önümüzdeki aylarda OP Tokenin daha iyi kazanç getirebileceğini söyleyebiliriz.

Elbette bu senaryo Polygon 2.0 ile büyük bir hareketin başlamadığı ortamda geçerlidir. MATIC Coin halen bu gelişmeyi tam olarak fiyatlamış görünmüyor.

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