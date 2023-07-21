Blockchain güvenlik şirketi PeckShield’in açıklamasına göre, 2023’ün ilk yarısında gerçekleşen DeFi saldırıları sonucunda hackerlar toplamda 480 milyon dolar çalındı. Bu saldırıların temel sebebi, akıllı sözleşme geliştiricilerinin sözleşmeleri yazarken yaptıkları hatalar oldu. Akıllı sözleşmelerin karmaşık yapıları, yazılımcıların bazı mantık hataları yapmasına ve güvenlik açıkları bırakmasına yol açtığını gösteriyor. Ancak, olumlu bir gelişme olarak görülmektedir ki yazılımcılar eski hatalarından ders çıkarmış gözüküyor. Bu sayede DeFi suç faaliyetlerinde çalınan para miktarı 2022 yılına göre %75 oranında azaldı. Geçen yıl kripto hackerlarının çaldığı toplam tutarın 2.5 milyar dolar değerine ulaştığı düşünüldüğünde bu önemli bir gelişme olarak yansıdı.

Ethereum: Popülerlik ve Güvenlik Arasında İnce Çizgide

DeFi ekosisteminin lideri olan Ethereum, en yüksek Kilitli Toplam Değer’e (TVL) sahip olan blockchain ağı olarak dikkat çekmiyor. Ancak bu popülerlik, aynı zamanda kripto hackerları tarafından hedef alınma olasılığını da arttırıyor. Ethereum ağı, bu saldırılardan dolayı 287 milyon dolarlık bir kayıp yaşadı.

Akıllı sözleşmelerin içerdiği mantık hataları, bir sözleşmenin güvenli olmayan bir şekilde kodlanması sonucu ortaya çıkıyor. Hackerlar, bu tür hataları sömürerek fonları yönlendirebilir ve büyük maddi zararlara yol açabilir.

Oracles ve Sözleşme Kaynaklı Fon Kayıpları

Oracles, bir blok zincirinin dışından veri getiren blok zinciri tabanlı hizmetlerdir. Oracles manipülasyonu, saldırganların bu verileri değiştirerek akıllı sözleşmelerin kararlarını etkilemeye çalıştığı bir tehlikedir. Ancak, bu yılın ilk yarısında sözleşme kaynaklı fon kayıplarındaki azalma, bu konudaki önlemlerin de etkili olduğunu göstermektedir.

Sonuç olarak, akıllı sözleşmeler ve DeFi ekosistemi üzerindeki güvenlik önlemlerinin iyileştirilmesiyle birlikte, kripto suç faaliyetlerindeki düşüş ve yasadışı fon akışındaki azalma, sektörün olgunlaştığını ve daha güvenli bir hale geldiğini göstermektedir. Ancak, sürekli olarak gelişen tehditlere karşı uyanık olmak ve daha fazla önlem almak önemli bir konudur.