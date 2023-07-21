Uzun vadeli yatırımcılar için sık sık dillendirilen şey yatırım yapılan projenin gerçek fayda üretimine odaklanılması hususudur. Bu alanda Chainlink oldukça dikkat çekici bir proje. Yıllardır hayatımıza ve bildiğimiz birçok popüler kripto girişimine altyapı hizmeti sağlıyor. Son attığı adım da onun kendi alanındaki hakimiyetini daha ileri taşıyacağa benziyor.

TCP/IP’den CCIP’ye

Varlıkların tokenize hale getirilmesiyle birlikte trilyon dolarlık bir pazarın oluşması bekleniyor. Bu büyük bir dönüşümü temsil ediyor. Chainlink ekibi bu dönüşüme güç verenlerden olmak istediği için harekete geçti. Chainlink Çapraz Zincir Birlikte Çalışabilirlik Protokolü (CCIP), DeFi uygulamalarının kullanıcılara erişmesine ve farklı blok zincirlerindeki diğer DeFi uygulamalarıyla tek bir arayüzden kontrol edilebilmesine olanak tanıyor.

CCIP aynı zamanda mevcut finansal sistemlerin kamusal ve özel blockchainlerine sorunsuz bir şekilde bağlanmasını sağlayarak mevcut varlıkların ve finansal hizmetlerin zincir üzerinde geçişini kolaylaştırıyor. Başarılı olması halinde, trilyonlarca dolarlık yeni varlığın blockchain ekosistemlerine aktığını görebiliriz.

Tüm bu sebeplerden Chainlink ekibi TCP/IP‘den CCIP’ye internetin yeni dönüşümünün başladığına inanıyor.

DeFi Devrimi

Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca, cross-chain (çapraz zincir) ekosistemi büyüme sancıları yaşadı, çünkü önceki çapraz zincir çözümleri kötü tasarım seçimleri ve daha birçok sebepten kolayca hacklendi. Bugüne kadar köprü hacklerinde yaklaşık 2,6 milyar dolar kaybedildi. Pazarın ihtiyacı olan şey, daha yüksek güvenlik, güvenilirlik ve kullanılabilirlik standartlarına sahip bir çapraz zincir çözümüdür.

Peki Chainlink olası hack riskini nasıl bu kadar hafife alıyor. Veya neye güveniyor? Bugünkü blog gönderilerinde şunu yazdılar.

“Birinci sınıf bir araştırma ekibinin öncülük ettiği CCIP, potansiyel hasarı en aza indirmenin bir yolu olarak token transferlerinde oran sınırlarına sahip. Ve hatalı faaliyetler için çapraz zincir işlemlerini doğrulayan bağımsız bir ağ olan Aktif Risk Yönetimi (ARM) Ağı gibi güvenliği artıran özelliklere sahip. CCIP ayrıca, kullanıcıların yalnızca kaynak zincirde ödeme yapması gereken ve CCIP’nin hedef zincirde yürütme işlemini üstleneceği gas kilitli bir ücret ödeme mekanizması olan Akıllı Yürütme gibi özellikler sunarak zincirler arası güvenilirlik ve kullanılabilirlikte yeni standartlar oluşturmaktadır.”

Chainlink hali hazırda yaklaşık 8 milyar dolar yöneten çok sayıda protokole fiyat beslemeleri yapıyor. Bugüne kadar ciddi bir sorunla yaşamadığı için CCIP daha heyecan verici hale geliyor.

Tokenizasyonun Geleceği

Bloomberg’e göre varlıkların tokenize edilmesiyle birlikte bugünkü değerlerinin 16-17 katına çıkabilir. Küresel finans piyasalarında yüzlerce trilyon dolar akmaktadır. Finansal piyasalar arasında evrensel ve sorunsuz bağlantı, tüm katılımcılar için büyük bir katma değerdir. DTCC, Euroclear ve Swift gibi hizmetler bu yüzden yaygın ve önemli.

Kurumsal yatırımcıların %97’si “tokenizasyonun varlık yönetiminde devrim yaratacağı” konusunda hemfikir olsa da yüz trilyonlarca dolar değerindeki varlığın zincir üzerinde taşınmasının önünde uzun süredir iki engel bulunuyor.

Chainlink Geleceği

Chainlink engelleri ve bunların nasıl aşılacağını şöyle açıklıyor;

“Blockchain bağlantısı (legacy-to-blockchain): Mevcut finansal sistemlerin temel iş altyapısını herhangi bir blockchain’e bağlama becerisi. Zincirler arası birlikte çalışabilirlik (blockchain-to-blockchain): Herhangi bir kamu veya özel zinciri birbirine bağlayabilen son derece güvenli bir iletişim standardı. CCIP bu zorlukların üstesinden gelir. Swift ile yakın zamanda duyurulan bir işbirliğinde Chainlink CCIP, eski sistemler ve blockchain ağları arasında uçtan uca iletişimin yanı sıra hem genel hem de özel blok zincirleri arasında birlikte çalışabilirliğin sağlanmasına yardımcı oluyor. İşbirliğine DTCC, BNY Mellon, Citi ve Euroclear dahil olmak üzere bir düzineden fazla büyük küresel finans kuruluşu ve finansal piyasa altyapısı sağlayıcısı katılıyor.”

Swift Menkul Kıymetler Stratejisi Başkanı Jonathan Ehrenfeld şunları söyledi;

“Bu iş birliği aynı zamanda eski sistemler ve potansiyel olarak sınırsız sayıda blockchain arasında veri ve değeri güvenli bir şekilde aktarmak için bir blockchain birlikte çalışabilirlik protokolü kullanmanın potansiyel değerini vurgulayacaktır.”

Özetlet CCIP ile Chainlink ortaklarının da desteğiyle geleceğin en büyük sorunlarından birini ortadan kaldıracak. Bu süreçte LINK Tokenin popülerliğini, fiyatını artırıp artıramayacağını ise zaman gösterecek.