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Yükselecek Mi? En Büyük Kripto Para Uzmanlarından Birinin Gözdesi!

Fiyatı 18 dolara kadar yükselebilir. Peki uzun vadede onu cazip hale getiren şey ne?
17:25
28 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasalarına yıllar içinde çok fazla yeni altcoin dahil oldu ve liste büyümeye devam ediyor. Ancak bazıları yerini koruyor. Bunlardan biri de popüler kripto para analistlerinden birinin gözdesi olan Chainlink (LINK)’tir. En büyük blockchain tabanlı Oracle hizmet sağlayıcısı sektörde sayısı protokole destek veriyor.

Chainlink (LINK)

Popüler analistlerden biri olan Micheal Poppe her fırsatta Chainlink (LINK) Token için uzun vadeli bir fırsat tanımlamasını yapıyor. En fazla ilgi gösterdiği altcoinlerin başında da LINK Coin geliyor. Bunun sebebi açık, Chainlink hedefi henüz tam olarak fayda üretimi noktasında token için ciddi bir atılım yapamasa da gelecek vadediyor. En fazla kullanıcıya sahip akıllı sözleşmelerin çoğu Chainlink beslemelerinden yararlanıyor. Daha da önemlisi piyasadaki bu tekelleşmesi sayesinde yıllardır Chainlink kendi Oracle alanında devasa bir tecrübe, birikim kazandı.

Her alanda en iyiler hayatta kalacaksa LINK Coin için uzun vadede geleceğin parlak olduğundan bahsedilebilir. Peki güncel veriler bize popüler altcoin için ne diyor? Yükseliş başlayacak mı?

LINK Coin Yorum

Mayıs 2022’den bu yana, Chainlink fiyatı 5,75 dolarlık yatay destek alanının üzerinde işlem gördü. LINK Coin fiyatı 5,30 dolara kadar düşmesine rağmen 5,75 dolarlık destek seviyesinin üzerinde kaldı. Bazı durumlarda biraz daha düşse de, 5,75 dolar seviyesi güçlü biçimde korundu. Haftalık RSI bu süre boyunca yükseliş sapması (yeşil çizgi) yarattı. Böylesine yüksek bir zaman dilimi sapması olağandışıdır. Sonuç olarak, anlamlı yükseliş eğilimi dönüşlerinden önce sıklıkla meydana gelir. Yükseliş eğilimi devam ederse, ilk etapta 9 dolarlık direnç seviyesi test edilebilir.

Fiyat Mayıs 2022’den bu yana bu seviyenin ötesinde kapanmadı. Dolayısıyla, bunun üzerindeki bir kapanış, 18 dolarlık bölgesel zirveye doğru yolculuğun deva etmesi anlamına gelebilir. Bu, haftalık RSI okumaları ile uyumludur.  Bununla birlikte, LINK token fiyatı 5,75 doların altında kapanışlar yaparsa 4,3 dolara kadar düşebilir. Haftalık zaman dilimindeki yükseliş görünümüne rağmen, günlük teknik analiz zayıflık gösteriyor. Bu hem günlük RSI’daki düşüş sapmasında hem de 0,618 Fib geri çekilme direnç seviyesi (beyaz) tarafından oluşturulan 7,93 direncinden reddedilmede görülebilir. LINK fiyatı başlangıçta bölgenin üzerine çıkarken, uzun bir üst fitil oluşturdu ve daha sonra düştü. LINK fiyatı da şu anda 9 dolara yakın olan azalan bir direnç çizgisini takip ediyor. Bu, daha önce özetlenen 9 dolarlık direnç alanının önemini artırıyor.  Bu nedenle, gelecekteki eğilim ancak LINK bu direnç seviyelerinin birleşiminin üzerine çıkarsa yükseliş olarak kabul edilebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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