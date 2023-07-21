21 Temmuz Cuma günü, dünyanın en büyük meme coini olan Dogecoin (DOGE), kripto para dünyasının dikkatini çeken şaşırtıcı bir fiyat artışına tanık oldu. DOGE fiyatı gün içerisinde %10 oranından fazla artış yaşadı ve yazı kaleme alındığında 0,70 dolar direncini kırıp, 0,80 dolar psikolojik seviyesine doğru ilerlerken fiyatı 0,076 dolara çıkardı.

DOGE Yükselişi!

Bu yükseliş hareketinin bir sonucu olarak, meme coinin piyasa değerine yaklaşık 1 milyar dolar ekleyerek 9,67 milyar dolardan 10,66 milyar dolara yükseldi. Etkileyici rallinin ardından DOGE, günlük grafiklerde en iyi performans gösteren ilk 10 kripto para birimi arasına katıldı. Meme coin şu anda altıncı sırada, Chainlink (LINK), Maker (MKR), XDC Network (XDC), Synthetix (SNX) ve Stellar’ın (XLM) hemen arkasında ve Solana‘nın (SOL) üzerine çıkarak piyasa değerine göre sekizinci en büyük token haline geldi.

En son DOGE rallisinin arkasındaki özel nedenin ne olduğu belirsiz olsa da, kripto para topluluğundaki bazıları bunu, kripto para biriminin Tesla’nın (NASDAQ: TSLA) web sitesindeki ödeme sayfası kaynak kodundaki varlığına dair son söylentilerle ilişkilendiriyor. Ancak elektrikli araç (EV) devi, daha önce Tesla alıcılarının Bitcoin (BTC) ödemesi yapmasına izin veren seçeneği kaldırdığında kodu da kaldırmamış gibi görünüyor.

DOGE Beklentileri!

Ayrıca en son gelişmede Wu, 21 Temmuz’da bir tweet’te Tesla’nın daha sonra ‘Bitcoin’i kaynak kodundan kaldırdığını, ancak Dogecoin’i kaldırmadığını’ belirtti. Piyasaların önde gelen kripto para muhabiri Colin Wu konu hakkında şunları söyledi:

Şu anda Tesla, ödeme sayfasının kaynak kodundaki “bitcoin”i silmiş, ancak “dogecoin”i hâlâ elinde tutuyor.

Hareket muhtemelen Dogecoin meraklıları ve yatırımcıları arasında spekülasyonlara yol açtı ve, dünyanın en popüler meme parasında kayda değer bir artışa yol açtı. Uzmanlara göre bu haftanın başlarında bir fiyat patlaması öngörülüyor.