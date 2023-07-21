Bitcoin‘in (BTC) 30.000 doların altına düşmesi, Kısa Vadeli Sahiplerin (STH) önceki kazançlarını etkiledi. Zincir üstü analist Gustavo Faria’ya göre, STH verisinin Harcanan Çıktı Kâr Oranı (SOPR) 1’e yakın çalışıyordu.

BTC On-Chain Verileri!

SOPR, zincir üzerinde taşınan tüm kripto paraların gerçekleşen kar ve zararına ilişkin ön görü sağlar. 1’den küçük bir değer, mevcut satıcıların para kaybettiği anlamına gelir. Tersine, daha yüksek bir değer, satıcıların kar elde ettiğini gösterir.

CryptoQuant’ta analizini yayınlayan Faria, BTC’nin sahip olduğu yükseliş döneminin ardından SOPR aralığının bir destek bölgesi olarak hareket etmesi gerektiğini kaydetti. Ancak durum böyle olmadı. Çünkü 1’e doğru bir itme, çoğu STH’nin çok az kazanç elde ettiğini veya hiç kazanmadığını işaret edebilir. Uzman kripto para analisti açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Diğer yukarı yönlü fiyat hareketlerinde 14 günlük hareketli ortalama SOPR’den gözlemlediğimiz modelin ardından. Yatırımcıların tutunma eğilimine rağmen, bunun bir fiyat hassasiyeti bölgesi olduğunu not etmek önemlidir.

Bu metrik aşırı derecede yüksekse, LTH’nin STH’den daha yüksek harcanan karı olduğu anlamına gelebilir. Ayrıca bu durum gerçekleştiğinde, BTC’nin piyasanın zirvesine yakın olabileceği anlamına gelebilir. Ancak 1.38’deki SOPR oranı nispeten düşük bir değerdi. Bu, BTC’nin tepeden çok dibe yakın kabul edilebileceği anlamına geleceği belirtildi. Bu nedenle STH tarafından gerçekleşen karlar, LTH verilerine yakın sayılabilir.

Santiment Raporları!

Bu arada Santiment’in verileri, Piyasa Değeri ile Gerçekleşen Değer (MVRV) long/short farkının %18,49 civarında sabitlendiğini gösterdi. SOPR oranı gibi, MVRV uzun/kısa farkı da rayiç değeri ve karlılığı ölçer. MVRV farkının negatif değerleri, uzun vadeli holder’ların cari fiyattan satış yapmaları halinde kısa vadeli sahiplere göre daha yüksek kar elde edeceklerini ima edebilir.

Ancak metrik pozitif olduğundan, STH’nin yine de LTH’den daha fazla kazanç sağlayacağı anlamına gelir. 30 günlük MVRV oranı için zincir üstü veriler negatif bölgeye düştüğünü gösterdi. Bu ölçüm, yatırımcıların alış ve satış davranışları hakkında değerli bilgiler sağlar. Oran ne kadar artarsa, potansiyel karlar arttıkça yatırımcılar da o kadar çok satış yapmaya istekli olabilir. Ancak oranın düşmesi, yatırımcıların gerçekleşmemiş karlar azaldığı için satış yapma eğiliminde olmadığı anlamına gelebilir.