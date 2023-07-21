Devasa satın almalarıyla kripto para piyasalarının dikkatini üzerine toplayan balinalar, lider kripto para ve en büyük ikinci altcoin de dahil olmak üzere yüz milyonlarca dolar değerindeki kripto para birimlerini hareket ettirdi.

BTC Balinası Uyandı!

Balina araştırma platformu Whale Alert’ten alınan yeni veriler, yüksek net değere sahip bir yatırımcının aniden bilinmeyen bir cüzdandan diğerine dikkat çekici bir şekilde 421,7 milyon dolar değerinde 14.159 Bitcoin (BTC) taşıdığını açıkladı.

Piyasa değerine göre en iyi kripto para birimine odaklanan diğer faaliyetler, bilinmeyen bir cüzdandan ABD merkezli lider kripto para platformu Coinbase’e 55,9 milyon dolar değerinde 1.881 BTC’lik başka bir balina transferin gerçekleştiğini duyurdu. Bir sonraki en büyük işlemler, sırasıyla 51,6 milyon dolar ve 53,9 milyon dolar gören akıllı sözleşme platformları Ethereum (ETH) ve Solana‘yı (SOL) içeriyor.

Dev SOL Transferi!

Balina takip platformu olan Whale Alert’e göre bir balina, işlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto borsa platformunun ABD şubesi olan Binance. US’tan 27.366 ETH’yi bilinmeyen bir cüzdana yeniden konumlandırırken, başka bir balina Binance’ten bilinmeyen bir cüzdana 2.000.000 SOL transfer etti. Bir diğer kripto para balinası, bilinmeyen bir cüzdandan Binance’e 10,3 milyon dolar değerinde 409.823 SOL taşıdı.

Balina izleme platformunun radarındaki diğer önemli transferler arasında popüler köpek temalı meme token Shiba Inu (SHIB) ve merkezi olmayan kripto para ağı Chainlink (LINK) transferleri yer alıyor. İlgi çeken bir diğer işlemde de Binance. US’tan bilinmeyen bir cüzdana 18,7 milyon dolar değerinde 2.416.836.656.676 SHIB aktarılırken, diğerinde 29,9 milyon dolar değerinde 3.743.238 LINK bilinmeyen bir cüzdandan diğerine aktarıldı. Öte yandan Ripple (XRP) davasının son gelişmesi kripto para piyasalarında ciddi etkiler uyandırmasıyla XRP ve bazı altcoinlerde ciddi kazanımlara yol açmıştı. Ancak dava hakkındaki spekülasyonlar sonrasında piyasaların nabzı bir nebze olsun geriledi.