DeFi ve NFT konusunda kendini düşük gaz ücretiyle ispatlayan Solana (SOL) henüz hakkettiği ilgiyi tam olarak göremedi. Fakat önümüzdeki günlerde bir fırsatı olabilir. Ağ tıkanıklığından dolayı dönemsel olarak topluluğun tepkisini çeken Solana yakında OpenSea tarafından desteklenmeye başlayabilir. Peki detaylar neler?

OpenSea ve NFT

OpenSea, bugün Twitter adresi üzerinden imalı şekilde müjdeyi verdi. Solana ağındaki koleksiyonlar için OpenSea desteği yakında gelecek. Yapılan paylaşımda “web3’teki en iyi saklanan sırrı” alaycı bir şekilde ifadesi kullanıldı. Sektörün içindekiler bu haberi 2022’nin içinde bekliyordu. Ocak ayının sonlarında, teknoloji blog yazarı Jane Manchun Wong, OpenSea’nin Solana cüzdanları için destek vermeye başlayacağını söylemişti.

Ethereum, Polygon ve Klaytn’den sonra Solana ağı OpenSea’da yatırım yapılabilen üçüncü layer1 ve dördüncü blockchain olacaktır.

Solana NFT Performansı

Solana, veri takip aracı CryptoSlam‘e göre tüm zamanların NFT satışlarında Ethereum’un hemen arkasından geliyor. Fakat ikinci sırada yer alması inanılmaz hacimleri gördüğü şeklinde yorumlanmamalıdır. Henüz Ethereum ağındaki kadar pahalı ve güçlü koleksiyonlara ev sahipliği yapamayan Solana ağı daha çok düşük bütçeli yatırımcıların ilgi odağı oldu.

OpenSea’nin Solana desteği Solana NFT’leri için lider pazar yeri olan Magic Eden için bir meydan okuma oluşturabilir. Dune Analytics verilerine göre Magic Eden, geçtiğimiz hafta %90’ın üzerinde pazar payıyla Solana NFT satışlarına hakim durumdadır. Magic Eden‘in %2 işlem ücreti, OpenSea’nın 50 baz puan altındadır ve alıcılara ve satıcılara bu konuda hafif bir avantaj sağlar. Bunun pazar liderini savuşturmak için yeterli olup olmayacağı henüz belli değil. Çünkü yatırımcıların önemli bir kısmı muhtemelen daha fazla hacim oluşturacağı için OpenSea üzerinden listeleme yapmak isteyecektir.

Her halükarda bu gelişmenin daha fazla yatırımcıyı Solana ekosistemindeki projelere para akıtmaya itmesi bekleniyor. Solana ağındaki koleksiyonların önemli kısmı 1 SOL altında fiyatlanıyor ve mint fiyatının altında kalan çok fazla yatırımcı var. Bunun en büyük sebeplerinden biri OpenSea kadar ziyaretçi ağırlayamayan pazaryerleridir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.