Kripto paralarla uzun süredir tanışan herkes Chainlink’in kendi alanında nasıl tekelleştiğini bilir. Şimdi yeniden gündemde. CCIP ile etkileyici bir lansman yapan Chainlink zaten Oracle alanında rakipsiz olduğu için kitlelerde büyük bir heyecana neden oldu. Bununla alakalı detayları bugün akşamki Chainlink yazımızda detaylı biçimde ele almıştık.

Chainlink (LINK) Yorum

Haziran ortalarında, LINK fiyatı nadir görülen bir yükseliş trendine girdi ve bu trend Blackrock’ın 15 Haziran’daki ilk Bitcoin ETF başvurusuyla aynı zamana denk geldi. O andan önce, Chainlink’in fiyatı Nisan 2023’teki 8,57 dolarlık zirvesinden %38 düşmüştü.

21 Temmuz itibariyle Chainlink, DeFi ve TradFi ekosistemleri arasında sorunsuz birlikte çalışabilirlik için artan küresel talebin ortasında üç ayın en yüksek seviyesi olan 8,20 dolara ulaştı. Ufak bir not Chainlink zaten hali hazırda Swift gibi popüler geleneksel finans çözümleriyle birlikte çalışıyor. Yani “yeni ödeme sistemleri” ve “varlıkların tokenizasyonu” gibi gelecekte devasa hale gelecek “yeni şeylere” bugünden hazırlanıyor.

O halde CCIP ve varlıkların tokenizasyonu konusu gündemde kaldıkça fiyatın yükselmeye devam etmesi muhtemeldir.

LINK Coin Kaç Dolar Olur?

On-chain veriler balinaların son yaşananların ardından hareketlendiğini söylüyor. Chainlink 31 Mayıs’ta yalnızca 26 balina işlemi görmüştü. O zamandan bu yana, balinalar alım satım faaliyetlerini kademeli olarak artırarak 20 Haziran kapanışında 238 işleme ulaştı. Bu, balinaların alım satım faaliyetlerinde %815’lik kayda değer bir artışı temsil ediyor.

Yukarıda da görüldüğü üzere, Chainlink balina işlemlerinde iki aylık bir süre zarfında görülen bu önemli artış birkaç nedenden ötürü yükselişe işaret ediyor. İlk olarak, kurumsal yatırımcılar Bitcoin ETF onaylarına hazırlık olarak Chainlink’e yatırım yapıyor ve DeFi ile TradFi alanı arasında bilgi akışına yönelik talebi tetikliyor.

İşlem hacminde de kayda değer bir artış yaşandı. Artan balina aktivitesi ve işlem hacmi, temel Chainlink ağ değerinde büyümeye işaret ediyor. Bu da önümüzdeki haftalarda LINK fiyatını yeni 2023 zirvelerine taşıyabilir.

Yukarıda özetlenen faktörler, LINK‘in muhtemelen 10 dolarlık kilometre taşını geri alacağını gösteriyor. Ancak, boğalar 9,50 dolar seviyesinde büyük bir dirençle karşı karşıya.