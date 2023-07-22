2021 yılında Bitcoin iki büyük zirve gördü ve altcoin yatırımcılarının çoğu doğru projelerde devasa kazançlar elde etti. XRP Coin son boğa sezonunda pek doğru bir proje değildi. Devam eden dava nedeniyle talep sınırlıydı ve kurucuların milyarlık token satışları fiyatın üzerinde önemli baskı oluşturdu. Şimdi ikisi de bitti.

XRP Coin Yorum

XRP Coin yatırımcıları 2021 boğasında nasıl zor bir durumdaysa şimdi tam tersi yönde bulunuyorlar. Altcoinlerin çoğu yeni yıllık diplerden taze dönmüşken XRP Coin fiyatı 1 dolar ve üzerini hedeflemeye başladı. XRP fiyatı, menkul kıymetler davasındaki dönüm noktası niteliğindeki kararla aynı gün %100’lük inanılmaz bir kazanç elde etti. Fiyat artışı, New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi yargıcı Analisa Torres’in, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Ripple‘a karşı açtığı davada, bireysel yatırımcılara XRP satışının tokenı bir menkul kıymet olarak nitelendirmediğine hükmetmesinin ardından gerçekleşti.

XRP’ye olan ilgi yeniden canlanırken, teknik ve ağ kullanım verileri kısa vadeli bir geri çekilmeye işaret ediyor. Coinglass verilerine göre, varlığa yönelik açık pozisyonların toplam değerini temsil eden XRP vadeli işlem sözleşmeleri için açık faiz hacmi, 20 Temmuz’da 1,19 milyar dolara ulaşarak Kasım 2021’den bu yana en yüksek noktasına çıktı.

XRP Coin 1 Dolar Olur Mu?

Teknik olarak, XRP/USD çifti 2018 zirvesinden bu yana uzun vadeli düşüş eğilim çizgisinden direnç gösteriyor. Bu seviyenin üzerinde bir haftalık kapanış, yatırımcı duyarlılığını güçlendirmeli ve düşüş eğiliminin sonunu işaret etmelidir. Alıcılar yükseliş momentumunu koruyamazsa, XRP/USD daha yüksek seviyelere bir hamle yapmadan önce muhtemelen 0,54 dolar desteğini test edecektir.

Açık faizin 1 milyar doları aşmış olması da büyük bir fiyat dalgalanmasının yakında gerçekleşeceğini teyit ediyor. Şaşırtıcı değil ancak yatırımcıların çoğu daha fazla yükseliş beklentisiyle long pozisyon tutuyor. Bu da volatilitenin aşağı doğru olması ihtimalini kuvvetlendiriyor.

Fakat XRP Coin’in bu ay 1 dolar hedefine ulaşması için önemli bir fiyat katalizörü var. O da uzlaşı konferansına dair tarihlerin belirlenmesi ihtimalidir. Bu hafta yargıç eğer anlaşma potansiyeli varsa tarihleri belirleyin dedi. Taraflar tarih konusunda anlaşırsa bu davanın artık sonunun geldiğine, Ripple’ın maçı berabere bitirebileceğine yorulacak. Doğal olarak tamamen sona eren davayla alıcılar iştahlanabilir. Bu da fiyatın 1 doları aşmasına yardımcı olur.

Özetle mevcut görünün düşüşe işaret ederken ayıları tuzağa düşürebilecek güçlü bir potansiyel fiyat katalizörümüz var.