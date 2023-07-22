Hafta sonu geldi çattı ve genelde bu dönemler büyük düşüşlerin yaşandığı zamanlar oluyor. Peki bu sefer ne olacak? Bitcoin fiyatı 30.400 dolar bölgesinin üzerinde kapanışlar göremedi bundan dolayı görünüm negatif. Ancak yatırımcıların volatilite arttığında ziyaret edilecek seviyelere şimdiden hazırlıklı olması gerekiyor.

Bitcoin (BTC) Grafikli Yorum

Bitcoin dar bir aralıkta sıkışıp kaldığı için yatırımcıların sabrını test etmeye devam ediyor. Bu tarz sıkıcı dönemlerin ardından büyük hareketler görmeye alışığız o yüzden moralleri bozmaya gerek yok. Glassnode’un son haftalık bülteninde Bitcoin‘in konsolidasyonunun, aralarında sadece %4,2’lik bir fark bulunan Bollinger Bantlarını daralttığı vurgulandı. Çeşitli on-chain göstergelere atıfta bulunan yazarlar, yatırımcıların satış yapmaya isteksiz olduğu ve çeşitli açılardan “dalgalı piyasa koşullarıyla karakterize edilen 2016 ve 2019-20 gibi dönemlere” benzediği sonucuna vardı.

Bitcoin’in yakın vadesi belirsiz görünse de uzun vadede yükseliş devam ediyor. Capriole Investments kurucusu Charles Edwards BlackRock’ın borsa yatırım fonu uygulamasına izin verilmesinin “kurumların Bitcoin’i bilançolarına koymalarını kolaylaştırabileceğini” söyledi.

Bitcoin 17 Temmuz’dan bu yana 20 günlük üssel hareketli ortalamanın (yaklaşık 30.400 dolar) altında seyrediyor ki bu olumsuz bir işaret. Mevcut seviyelerde agresif bir alımın olmadığını gösteriyor. Boğalar 20 Temmuz’da fiyatı 20 günlük EMA’nın üzerine çıkardı ancak mum çubuğundaki uzun fitil daha yüksek seviyelerde satış olduğunu gösteriyor. Ayılar önümüzdeki saatlerde fiyatı 29.500 doların altına çekmek için mücadele edecek.

Düşüş senaryosunda 28.869 (50 günlük basit hareketli ortalama) ve 27.500 dolara kadar erime gelebilir. Tersine, fiyat keskin bir şekilde yükselir ve 20 günlük EMA’nın üzerine çıkarsa, paritenin 31.000 ve 32.400 dolara tırmandığını göreceğiz.

Önümüzdeki hafta yapılacak Fed toplantısı ve diğer olumsuzluklar düşüş senaryosunun şimdilik daha muhtemel olduğunu gösteriyor.

Ethereum (ETH) Grafikli Yorum

Fiyat tam 2.000 doları aşıyor artık bu çile bitiyor derken Bitcoin yeniden Ethereum’u (ETH) aşağı çekti. Birçok altcoin dipten %200’ün üzerinde toparlanmışken negatif enflasyona artan stake oranına ve borsalarda eriyen arza rağmen ETH fiyatının yaşadığı şey gerçekten can sıkıcı. Fakat uzun vadeciler için önemli olan yarınki fiyatın ne olduğudur.

ETH fiyatı 20 günlük EMA yakınında (1.896 dolar) işlem görüyor. Bu da boğalar ve ayılar arasında bir denge durumu olduğunu gösteriyor. Aşağı yönde izlenmesi gereken önemli destek 50 günlük SMA (1.854) bölgesidir. Bunun kırılması halinde 1.800 ve 1.700 dolar seviyeleri ziyaret edilebilir. Nihai dip ise kısa vadede 1.626 dolar olacaktır.

Aksine, fiyat mevcut seviyeden veya 50 günlük SMA’dan yükselir ve 2.000 dolarn üzerine çıkarsa 2.141 ve 2.200 dolara kadar yükseliş gelebilir.

Hafta sonu yaşanacak olası olumsuzluk ilk desteklerin BTC ve ETH için ziyaretiyle sonuçlanabilir. Daha büyük satışlar alt desteklere iğne atılmasına neden olabilir. Özellikle altcoin yatırımcılarını BTC ve ETH için önümüzdeki 48 saat yukarıda belirten olası kırılımlara hazırlıklı olması faydalarına gibi görünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.