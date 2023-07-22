XRP’ye Do Kwon Darbesi! SEC Resmen İlan Etti!

Özet

  • SEC'in Ripple'a açtığı davada mahkemenin özet kararına itiraz edeceğini açıklaması XRP fiyatında geri çekilmeye neden oldu.
  • Terraform Labs kurucu ortağı Do Kwon'un SEC-Ripple davasındaki özet kararı kullanma girişimi de itiraz sürecini etkiledi.
  • Temyiz sürecinin sonucu XRP ve kripto para piyasasının geri kalanı için önemli olacak.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
08:32
22 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) Blockchain şirketi Ripple‘a açtığı davada mahkemenin verdiği özet karara itiraz edeceğini açıklaması XRP fiyatında geri çekilmeye neden oldu. Federal düzenleyici kurum, kararın yanlış olarak nitelendirirken, gerekli değerlendirmelerin yapılmasının ardından kararı temyize götüreceğini açıkladı.

Do Kwon’un Hamlesi SEC’i Harekete Geçirdi

SEC‘in Ripple’a açtığı davada mahkeme 13 Temmuz 2023’te XRP’nin bireysel yatırımcılara satışının menkul kıymet satışı olmadığına, yalnızca kurumsal satışların menkul kıymet satışı olduğuna hükmetmesiyle SEC karşısında Ripple kısmi zafer ilan etmişti. SEC, mahkemenin özet kararının ardından kararı gözden geçirmek için çeşitli seçenekleri araştırdığının sinyalini vermişti.

Mahkemenin verdiği özet karara itiraz edileceğin dair resmi açıklama ise Terraform Labs kurucu ortağı Do Kwon‘un dolandırıcılık iddiasıyla kendisine açılan davada mahkemenin XRP kararını emsal olarak gösterme girişiminde bulunacağının ortaya çıkmasıyla geldi.

Kwon, SEC-Ripple davasına bakan yargıç Torres’in XRP satışının menkul kıymet olmadığı yönündeki kararına atıfta bulunarak SEC’in kendisini suçlamasını engelleme girişiminde bulunmuştu. Kwon’un girişimine karşılık veren SEC, Terraform Labs davasında mahkemenin kararını incelemeye devam ettiği için dikkate almaması gerektiğini belirten bir dilekçe sundu. Federal düzenleyici kurum, Ripple kararının Kwon tarafından kullanılan kısımlarını yanlış kararlar olarak nitelendirerek kesinlikle katılmadığını açıkça ortaya koydu. SEC, personelinin daha fazla inceleme için çeşitli seçenekleri değerlendirdiğini belirtti.

XRP ve Kripto Para Piyasasının Gözü Temyiz Sürecinde Olacak

SEC’in Ripple’a açtığı davadaki özet kararı temyize götürmeye hazırlandığını resmen ilan etmesi, XRP piyasası üzerinde etkileri olabileceğinden kripto para dünyasını endişelendirdiği ve XRP’nin fiyatının geri çekildiği görüldü.  Trader’lar ve yatırımcıların SEC’in mahkemenin kararını temyize götürmesini bekleyerek temkinli hareket edecekler gibi duruyor.

Mahkemenin, Federal düzenleyici kurumun temyiz başvurusunu kabul edip etmeyeceğine karar vermesinin ne kadar süreceği ise henüz belli değil. Temyizin sonucu ise XRP piyasası ve kripto para piyasasının geri kalanı için oldukça önemli olacak.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Veriler Gayet Net! XRP Coin Bu Ay 1 Dolar Olur Mu?
Veriler Gayet Net! XRP Coin Bu Ay 1 Dolar Olur Mu?
Tüm XRP Fiyat Tahminlerini Unutun! O İsim Nihai Hedefi Açıkladı!
Tüm XRP Fiyat Tahminlerini Unutun! O İsim Nihai Hedefi Açıkladı!
Ripple Durmuyor: XRP İçin Her Şeyi Değiştirebilecek İngiltere ve İrlanda Adımı Atıldı
Ripple Durmuyor: XRP İçin Her Şeyi Değiştirebilecek İngiltere ve İrlanda Adımı Atıldı
Yeni: Ripple Geleceğe Dair Tahminlerini Birinci Ağızdan Yayınladı! İşte Detaylar!
Yeni: Ripple Geleceğe Dair Tahminlerini Birinci Ağızdan Yayınladı! İşte Detaylar!
XRP Son Bir Yılın En Yüksek Aranma Oranına Ulaştı
XRP Son Bir Yılın En Yüksek Aranma Oranına Ulaştı
XRP Fiyatı, 250 Trilyon Dolarlık Haber İle Yeni Rekora mı Gidiyor? XRP Fiyat Son Durum
XRP Fiyatı, 250 Trilyon Dolarlık Haber İle Yeni Rekora mı Gidiyor? XRP Fiyat Son Durum
Popüler Altcoin’de Trend Tersine mi Dönüyor? XRP, Kritik Direnç Seviyesine Ulaştı!
Popüler Altcoin’de Trend Tersine mi Dönüyor? XRP, Kritik Direnç Seviyesine Ulaştı!
XRP Topluluğundan ABD’li Cumhuriyetçi Milletvekili Jane Adams’a Menkul Kıymet Tepkisi!
XRP Topluluğundan ABD’li Cumhuriyetçi Milletvekili Jane Adams’a Menkul Kıymet Tepkisi!
Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023