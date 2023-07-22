ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) Blockchain şirketi Ripple‘a açtığı davada mahkemenin verdiği özet karara itiraz edeceğini açıklaması XRP fiyatında geri çekilmeye neden oldu. Federal düzenleyici kurum, kararın yanlış olarak nitelendirirken, gerekli değerlendirmelerin yapılmasının ardından kararı temyize götüreceğini açıkladı.

Do Kwon’un Hamlesi SEC’i Harekete Geçirdi

SEC‘in Ripple’a açtığı davada mahkeme 13 Temmuz 2023’te XRP’nin bireysel yatırımcılara satışının menkul kıymet satışı olmadığına, yalnızca kurumsal satışların menkul kıymet satışı olduğuna hükmetmesiyle SEC karşısında Ripple kısmi zafer ilan etmişti. SEC, mahkemenin özet kararının ardından kararı gözden geçirmek için çeşitli seçenekleri araştırdığının sinyalini vermişti.

Mahkemenin verdiği özet karara itiraz edileceğin dair resmi açıklama ise Terraform Labs kurucu ortağı Do Kwon‘un dolandırıcılık iddiasıyla kendisine açılan davada mahkemenin XRP kararını emsal olarak gösterme girişiminde bulunacağının ortaya çıkmasıyla geldi.

Kwon, SEC-Ripple davasına bakan yargıç Torres’in XRP satışının menkul kıymet olmadığı yönündeki kararına atıfta bulunarak SEC’in kendisini suçlamasını engelleme girişiminde bulunmuştu. Kwon’un girişimine karşılık veren SEC, Terraform Labs davasında mahkemenin kararını incelemeye devam ettiği için dikkate almaması gerektiğini belirten bir dilekçe sundu. Federal düzenleyici kurum, Ripple kararının Kwon tarafından kullanılan kısımlarını yanlış kararlar olarak nitelendirerek kesinlikle katılmadığını açıkça ortaya koydu. SEC, personelinin daha fazla inceleme için çeşitli seçenekleri değerlendirdiğini belirtti.

XRP ve Kripto Para Piyasasının Gözü Temyiz Sürecinde Olacak

SEC’in Ripple’a açtığı davadaki özet kararı temyize götürmeye hazırlandığını resmen ilan etmesi, XRP piyasası üzerinde etkileri olabileceğinden kripto para dünyasını endişelendirdiği ve XRP’nin fiyatının geri çekildiği görüldü. Trader’lar ve yatırımcıların SEC’in mahkemenin kararını temyize götürmesini bekleyerek temkinli hareket edecekler gibi duruyor.

Mahkemenin, Federal düzenleyici kurumun temyiz başvurusunu kabul edip etmeyeceğine karar vermesinin ne kadar süreceği ise henüz belli değil. Temyizin sonucu ise XRP piyasası ve kripto para piyasasının geri kalanı için oldukça önemli olacak.