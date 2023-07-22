Kripto para sektörünün 16 milyar dolarlık değeri ile en büyük meme token’ı olan Dogecoin’de işler yolunda gözüküyor. Token’ın tanınmasında ve bu kadar primlenmesinde belki de en büyük katkıyı sağlayan Elon Musk geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımla yine dikkatleri Dogecoin’e çekmeyi başardı. Haber destekli işler yolunda gidiyor gibi gözükse de Dogecoin’de geçilemeyen direnç seviyesi endişe yaratıyor.

Tesla’nın Dogecoin’i Tercih Etmesi Yatırımcıları Heyecanlandırıyor

Piyasayanın önde gelen kripto para muhabiri Colin Wu’ya göre Tesla ödeme sayfasının kaynak kodundaki Bitcoin’i silmiş ancak Dogecoin’i elinde tutmaya devam ediyor. Haberin kamuoyuyla paylaşılmasının ardından Tesla’nın ilerleyen süreçte tekrar Dogecoin ile ödeme kabul edebilme ihtimali bir çok yatırımcının iştahını kabartmış durumda. Bu haberin etkisiyle 21 Temmuz’da yükselişe geçen Dogecoin kısa süreli de olsa önemli bir yükseliş yakaladı ve haberin etkisi kısa sürdü.

Günlük Grafikte Dogecoin Düşeni Kıramadı

Yaşanan gelişmeler her ne kadar umut vadetse de DOGE/USDT paritesi günlük grafiğine baktığımızda 21 Temmuz günü yaşanan %10’luk artışla 0.075 cent direnci aşılmış fakat günlük kapanış bu seviyenin üstünde tutunamamıştı. Bu nedenle fiyatın düşme ihtimali bir adım öne çıkarken grafikte ilk destek 0.066 cent ve ikinci destek ise 0.059 cent olarak göze çarpıyor. Aksi yönde bir hareket yaşanırsa Dogecoin tarafında geçilmesi gereken ilk direnç seviyesi 21 Temmuz’da geçilemeyen 0.077 cent seviyesidir. Bu direnci 0.081 cent ve 0.094 cent takip ediyor.

Günlük grafikte dikkat çeken bir diğer detay ise EMA 21’in (Üstel Hareketli Ortalama) bugün destek görevi görmesi oldu. Teknik analizlerde önemli bir yer eden EMA 21 seviyesi günlük kapanışın bu seviyelerde görülmesi durumunda fiyat yükselişi beklenebilir.

Aktif Kullanıcı ve Yeni Cüzdan Sayısında Yükseliş Devam Ediyor

Blockchain analiz şirketi IntoTheBlock’dan aldığımız veriye göre Dogecoin cephesinde hem yeni adres sayısı hem de aktif adres sayısında bir yükseliş söz konusu. Veriye göre özellikle SEC ve Ripple arasındaki davanın kararı ardından aktif kullanıcı sayısında ciddi bir artış yaşanmış ve haber destekli yükselişini sürdürmüş.