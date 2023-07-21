Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada yeniden 30.000 doları geri almak için mücadele veriyor. Fiyat kritik eşiğin üstünde tutunmadı. Günlerdir 30.400 dolar altı kapanışların 29.700 dolar civarında yeni bir dibe yol açabileceğinden bahsediyorduk. Öyle de oldu. Peki bundan sonra neler olacak?

Kripto Paralar Ne Olacak?

Yatırımcılar birden fazla kurumsal spot ETF başvurusunun ardından potansiyel bir yukarı yönlü kırılma beklerken, Bitcoin fiyatı Haziran sonundan bu yana 29.500 ila 32.000 dolar arasında dalgalandı. Ancak bir analist BlackRock‘ın başvurusunun onaylanmasının “uzak bir ihtimal” olduğunu iddia etti.

CoinShares’in Bitcoin araştırma lideri Chris Bendiksen, BTC’nin mevcut durgunluğuna neden olan üçlü bir zorluk görüyor.

Spot Bitcoin ETF Onaylanır Mı?

Analistin dikkat çektiği ilk zorluk alıcıların tükenmesiydi. Bendiksen Bitcoin ETF başvurusunun neden olduğu rallinin ardından alıcıların zayıflayarak artık ortadan kaybolmaya başladığını söyledi. BlackRock’ın 15 Haziran’daki başvurusu, dijital varlığın 30.000 doların üzerine çıktığı bir Bitcoin rallisine yol açtı. BTC geçtiğimiz ay boyunca bu seviyede durgunlaştı.

“Bununla birlikte, Blackrock başvurularında bazı değişiklikler yapmış ve Coinbase bir gözetim-paylaşım anlaşması için CBOE ile ortaklık kurmuş olsa da, spot ETF onayının hala biraz uzak bir ihtimal olduğunu düşünüyoruz”.

Fakat BlackRock CEO’sunun yorumları önemliydi. Chris şunları söyledi;

“Larry Fink’in büyük finans haber kanallarında oturup Bitcoin hakkında olumlu konuşması başlı başına faydalıdır.”

ABD Adalet Bakanlığı

Bendiksen, Bitcoin’in mevcut aralığından çıkmasının önündeki ikinci zorluğun ABD’li yetkililerin dikkatlerini Binance borsasına çevirmesi olduğunu söyledi. Bendisen piyasalarda ABD Adalet Bakanlığının da borsa için harekete geçeceğine dair yaygın bir kanaat olduğunun altını çizdi.

Haziran ayı başında, iki ABD’li milletvekili Binance borsasının BinanceUS ile ilişkisi konusunda yalan söylediğini iddia etti. Bloomberg, ABD Başsavcısı Merrick Garland’a gönderilen mektupta kripto borsasının yanlış beyanlarda bulunmuş olabileceğinin iddia edildiğini bildirmişti.

XRP Coin Davası

Bendiksen, Bitcoin’in yukarı yönlü gidişatının önündeki üçüncü engelin “XRP özet kararından sonra altcoinlere doğru yaşanan son rotasyon” olduğunu söyledi. Ripple’ın SEC’e karşı kazandığı kısmi hukuki zaferin ardından Bitcoin’in piyasa hakimiyeti %50’nin altına düştü. Hakimiyetteki düşüş, altcoinlerin daha fazla likidite çekmesiyle yaşandı.

Ripple kararının ardından XRP %73’lük bir sıçramayla dördüncü en büyük kripto varlığı haline geldi. Ethereum, Cardano, Solana, Polygon ve Stellar gibi diğer altcoinler de çift haneli büyüme kaydetti.