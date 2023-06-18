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2021’in En İyi Altcoini Diriliyor Mu? Halen En Büyükler Arasında!

Özet

  • Solana ağındaki aktif akıllı sözleşme sayısı yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
  • Ağdaki kilitli değer düşmeye devam ediyor.
  • Geçtiğimiz ay SOL stake eden kullanıcı sayısı %2,84 arttı.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
13:00
18 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

2021 yılındaki boğa sezonunda kripto para yatırımcılar erken dönem yatırımlarından devasa kazançlar elde etti. Birçok altcoin 2020 dibinden onlarca kat değerlendi ve tarihi zirvelere 2021 yılında ulaştı. Ogünlerde 500 doları hedefleyen favori Ethereum rakibiyse kurumsal yatırımcılarını kaybettiği için önemli ölçüde eridi. Peki bundan sonra?

Solana (SOL) Son Durum

Çok sayıda ağ kesintisiyle karşı karşıya kalmasına, önde gelen NFT‘lerin diğer ağlara köprülenmesine ve kurumsal yatırımcılarını kaybetmesine rağmen Solana ayakta kalmayı başarıyor. Yüksek hız ve düşük işlem ücreti bundan yıllar sonra da kullanıcıların ihtiyaç duyacağı bir şey olacak. Solana bu açıdan oldukça avantajlı ve yaşanan olumsuzlukların ardından bile ağa kullanıcı çekmeyi başarıyor.

Artemis’ten alınan son verilere göre, Solana’da başlatılan yeni sözleşmelerin hızla arttığını gösteriyor. 2023 yılının başından bu yana ağdaki aktif sözleşmeler zirveye ulaştı. Bu, Solana ekosisteminde önemli bir büyüme ve artan faaliyet anlamına gelmekte. Çeşitli merkezi olmayan uygulamalar (dApps) ve akıllı sözleşme geliştirme için Solana iyi bir alternatif olarak yerini koruyor.

SOL Coin Geleceği

Akıllı sözleşme sayısındaki artış güzel ancak ağın değerinde önemli bir değişiklik olmadı. Toplam kilitli değer (TVL) tarafında gözle görülür düşüş sürüyor. Buna ek olarak, Solana’daki merkeziyetsiz borsaların (DEX’ler) hacimlerinde de önemli bir düşüş yaşandı ve bu da Solana‘nın DEX’lerine olan ilginin azaldığını gösteriyor.

NFT sektöründe, işlem gören Solana NFT’lerinin hacminde ciddi bir düşüş görüldü. Bu düşüşe rağmen, Solana NFT’lerin toplam taban değeri nispeten sabit kalmış ve önemli bir değer kaybı gözlenmemiştir.

NFT işlem hacmindeki azalma, kripto topluluğu içinde Solana’yı çevreleyen hakim olumsuz duyguya bağlanabilir. Santiment’in verileri, ağırlıklı duyarlılıkta önemli bir düşüş olduğunu ortaya koyuyor ve bu da olumsuz yorumların şu anda olumlu olanlardan daha ağır bastığını gösteriyor.

SOL’un yakın zamanda Bakkt borsasından çıkarılması da olumsuz havaya katkıda bulundu. Üstelik Aptos, SUI gibi alternatiflere devam eden ilgi Solana’nın eskisi kadar eşsiz olmadığı gerçeğini de yatırımcılara hatırlatıyor.

Staking Rewards tarafından sağlanan verilere göre, geçtiğimiz ay SOL‘u stake eden kullanıcı sayısı %2,84 oranında arttı. Bu da tüm olumsuzluklara rağmen yavaş da olsa yatırımcı tabanında büyüme olduğunu gösteriyor. Bu aşama Solana ekibinin beklenen ağ iyileştirmelerine odaklanması ve yeni rakipleri arasında kendisini ön plana çıkarması gerekiyor. Aksi taktirde kurumsallar tarafından terk edilmiş ağın kalan kullanıcıları da uzun vadede daha iyi kazanç elde edeceklerini düşündükleri rakiplere taşınabilir.

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