Dünyanın hacim bakımından kral kripto para borsasının CEO’su CZ önemli bir duyuruyu paylaştı. Binance batıdaki temellerini sağlamlaştırmaya çalışıyor. ABD’li kurumlar düzenleyiciler aracılığıyla baskıyı artırırken AB bölgesinde tarihi kurumsal kripto lisansları alıyor. Binance pazar payını korumak için daha sağlam adım atması gerektiğini biliyor. Şimdi bunu yapıyor.

Binance Mali Tabloları

Binance Fransa bugün ilk denetlenmiş mali tablolarını yayınladı. Bu tablolar, Binance Fransa’nın yerel düzenleyici ve yasal gerekliliklerine uygun olarak yıllık olarak yayınlanacak. Denetlenmiş bu ilk mali tablolar, şirketin kurulduğu 8 Kasım 2021’den 31 Aralık 2022’deki mali yılın sonuna kadar olan 14 aylık dönemi kapsıyor.

Binance borsasına getirilen en büyük eleştirilerin başında mali tablolar geliyor. Şirket on-chain rezerv kanıtlarıyla müşterilerine güvende olduklarını hissettirmeye çalışıyor. Ancak borç ve alacakların görüldüğü mali tablolar olmadığı sürece şirketin ne gibi risklerin altına girdiğini bilmek imkansız. Şubeleri için mali tabloları yayınlamaya başlayan borsanın gelecekte Binance Global için de aynı şeyi yapması, denetlenmiş mali tablolarla yatırımcı endişelerinin önemli ölçüde azalmasına yardımcı olabilir.

Binance Sorun/Cevap

Binance Fransa, kullanıcıları (Fransa’da ikamet eden Binance kullanıcıları) adına yaklaşık 1 milyar euro değerinde kripto para tutuyor. Binance Fransa kendi hesabında 7 milyon USDT tutuyor. Binance France, 2023 hesaplarında 12 aylık gelir ve giderlerinin toplamı ile kârda olacağını öngörüyor. Lisans alma sürecindeki gecikme nedeniyle şirketin son raporunda ufak bir zarar görülüyor.

Denetim dört büyük popüler firmanın aksine RSM isimli şirkete yaptırıldı. Bununla ilgili raporda şunlar yazıyor;

“RSM, güçlü bir itibara, dünya çapında 120 ülkede varlığa ve 57.000 kişilik küresel bir ekibe sahip lider bir denetim, danışmanlık ve vergi firmasıdır. Binance Fransa’nın bağımsız denetçi olarak RSM’yi seçmesinin nedeni de budur.”

Binance Fransa sadece 2022 ortasından bu yana kullanıcılarından gelir elde etmeye başladı. Bununla ilgili sorulara ise şu cevap verildi;

“Kayıtlı şirket statüsü elde ettikten sonra Binance Fransa, Fransız sakinlerine Fransız düzenlemelerine uygun şekilde hizmet sunabildi. Binance Fransa aracılığıyla, Fransız Binance kullanıcıları doğrudan yerel, düzenlenmiş ve denetlenmiş bir kuruluşla etkileşime giriyor.”

Peki bomba soru, Binance Global’in denetlenmesi gerekmez mi? Bununla ilgili de duyuruda şöyle bir cevap yer alıyor;