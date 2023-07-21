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  •   Ripple Durmuyor: XRP İçin Her Şeyi Değiştirebilecek İngiltere ve İrlanda Adımı Atıldı

Ripple Durmuyor: XRP İçin Her Şeyi Değiştirebilecek İngiltere ve İrlanda Adımı Atıldı

Özet

  • Ödeme şirketi Ripple, İngiltere ve İrlanda'da ödeme kurumu olmak için başvurdu.
  • İngiltere, kripto para sektöründe büyük bir bölge olduğu için bu adım XRP için oldukça önemli.
  • Ripple'ın bu hareketi, XRP'nin değerini artırabilir.
  • Piyasaya etkisi: olumlu
19:30
21 Temmuz 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘na (SEC) karşı alınan zafer sonrasında Ripple‘ın gelişmeleri hız kesmeden devam ediyor. Kripto para odaklı ödeme devi Ripple, özellikle ABD’deki belirsizlik devam ederken diğer ülkeler yönelmişti ve şimdi dava ile ilgili olumlu haber gelmesine rağmen bunda duraksamaya meyil vermedi. Ripple, İngiltere ve İrlanda için önemli adımlar attı.

XRP ve Ripple Gelişmeleri

Ripple Avrupa yöneticisi Sendi Young, konu hakkında yaptığı açıklamada İngiltere’nin finansal düzenleyicisi Mali Tutum Otoritesi (FCA) için başvuru yaptıklarını ve İngiltere ile İrlanda içerisinde regüle edilen bir ödeme kurumu olmak adına düğmeyi bastıklarını vurguladı.  Aslında İngiltere, ABD sonrasında belki de kripto para sektörü için en önemli bölgelerden birisini temsil ediyor.

Aslında bu hamle İngiltere cephesinden de bekleniyordu. ABD’de artan regülasyon baskısı sonrasında İngiltere ve diğer ülkeler ön plana çıkmak için adımlar attı ve bu son gelişme de ipin ucu olarak ifade edilebilir. İngiltere, kripto para etkinliğini kumar etkinliklerinden ayırmak için de güçlü adımlar attı ve bunları farklı regülasyona tabi tutmak adına önemli gelişmeler yaşanmasına ön ayak oldu. Bunun yanı sıra teknoloji şirketlerinin kripto para sektöründe ilerlemesi için de regülasyonlarla ilgili rehberlik yapılmakta.

Ripple ise varlığını birçok ülkede “yasal” olarak artırmak istiyor. İngiltere’den lisans alınması, Avrupa’ya giriş açısından da önem taşıyor. Finans dünyasının başkentlerinden birisi olarak görülen İngiltere ve Londra, Ripple’ın bu talebine olumlu cevap verirse XRP fiyatı da harekete geçebilir.

XRP Yorum Grafiği – XRP Coin Yorum

XRP’nin kullanımını artıracak her bir adım, fiyatı da etkileyecektir. Ripple’ın böylesine önemli bir lisans elde etmesi ise XRP fiyatını direkt olarak etkileyecektir. XRP fiyatı son 24 saat içerisinde %2,3 düşüş yaşadı ve an itibarıyla 0,77 dolardan işlem görüyor. SEC kararı sonrası 0,91 dolara kadar çıkan XRP aslında aralıklarla buraya tekrar çıkmayı deniyor gibi gözüküyor ve bu durum oldukça olumlu.

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