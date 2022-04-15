Popüler altcoinler kısa vadede hangi seviyeleri görebilir, güncel fiyat görünümü ve tüm detaylar!

Bitcoin, 39.500 dolarlık bir destek alanının hemen üzerinde 40.000 dolardan işlem görmeye devam ediyor. En büyük kripto para birimi düne nispeten daha yatay seyrediyor ve 16:30’da ABD borsaları açılmadığı için fiyatta ani hareketlenmeler görmedik. Bugün ABD borsaları için tatil günü ve ilerleyen saatlerde Bitcoin’in yatay seyrine devam etmesi umuluyor.

Terra (LUNA)

Beyaz renkle, LUNA‘nın son dört gündür işlem gördüğü kısa vadeli aralık vurgulanıyor. Aralık en düşük ve en yüksek seviyeler 80,7 dolar ve 89,1 dolar. Yazı hazırlandığı sırada LUNA 80,5 dolardan alıcı buluyor. RSI, 41 değeriyle düşüş bölgesindeydi, ancak önümüzdeki birkaç saat içinde nötr 50’nin üzerine çıkabilirse, boğalar için iyi bir işaret olur.

Ancak, bu sadece bir aralıktı ve 88-90 kar satışları için izlenmelidir. OBV yaklaşık on gündür düşüş trendinde ve muhtemelen daha da düşecek.

Solana (SOL)

SOL üç gündür 98-108 dolar aralığında işlem görüyor. Biraz daha uzaklaştırıldığında, olası (ama mükemmel olmayan) bir alçalan üçgen (beyaz) görülebilir. Bu nedenle, fiyat 108 dolar direncinin yanı sıra azalan trend çizgisi direncinin üzerine çıkabilirse, bu kısa vadeli bir yükseliş eğiliminin işareti olabilir.

RSI, nötr 50 çizgisinin üzerine çıkmanın eşiğinde. Bununla birlikte, CMF -0.05 seviyesinin çok altında bulunuyor. Bu durum satış baskısına işaret eder.

Shiba Inu (SHIB)

Robinhood listelemesi sebebiyle SHIB bu süreçte nispeten güçlü kalmayı başardı. Ancak Bitcoin ile yüksek korelasyonu sebebiyle 0,000030 doların üzerinde tutunamadı. Hype, Shiba Coin için en önemli şey ve bu azalıyor. Fiyat yazı hazırlandığı sırada 0,00002567 dolardan alıcı buluyor.

CVD, alıcıdan satıcıya baskı yaptığı için oldukça yataydı, ancak son birkaç gün içinde her iki taraftan da önemli bir baskı göstermedi. Benzer bir notta, Müthiş Osilatör de nispeten sakin, ancak düşüş momentumu göstermek için sıfır çizgisinin altında bulunuyor. Fibonacci düzelme seviyeleri (sarı), düşük aralığın altında, Shiba Coin’in yükseliş tepkisi görebileceği başka bir grup destek seviyesi olduğunu gösterdi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.