Bitcoin neden 100.000 dolar olabilir? Ona bu yükseliş alanını tanıyan ne? Detaylar haberimizde.

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Bugün ATH seviyesinin yüzde 71,19 aşağısında bulunan BTC kritik 20.200 dolar desteğini kaybetti. Son düşüşü tahmin eden analiste göre 19.200 dolar desteğinin de yakında kaybedilmesi bekleniyor. Kısa vadeli görünüm ara toparlanmanın ardından daha fazla düşüşe işaret etse de Bitcoin 100.000 doları aşabilir. Geçmiş veriler BTC için böylesi etkileyici büyümelerin mümkün olduğunu söylüyor.

Bitcoin (BTC)

2021 yılının Kasım ayında kabaca 68.800 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan Bitcoin sonrasında sürekli bir düşüş yaşamaya başladı. Risk piyasaları FED’in politika değişikliğinden fazlasıyla etkilendi. Yatırımcılar enflasyon, jeopolitik gerilimler ve koronavirüs pandemisinin devam eden serpintileri konusunda endişeli. Bazı kripto para ayıları, bunun kripto para piyasalarının sonu olabileceği konusunda uçuk tahminlerde bulunuyor. Bu tıpkı Bitcoin fiyatının sonsuza kadar sürekli olarak yükseleceğini düşünenlerin saçma fikrine benziyor. Kripto paralar yıllar boyunca düşüş ve yükselişler yaşadı.

PlanB, geçtiğimiz yıl kripto para yatırımcılarından büyük saygı görüyordu. Son 2 çeyrekteki hedefleri büyük ölçüde yerini bulmuş olsa da 2022 onun yılı olmadı. Fakat bugün yaptığı açıklamaya göre zayıf eller varlıklarını çoktan boşalttı ve kripto paralar büyük yükselişe hazırlanıyor.

Bitcoin (BTC) 100.000 Dolar Olur Mu?

6 haneli Bitcoin fiyatı kripto para yatırımcılarının yıllardır hayallerini süslüyor. 2017 yılında bu sadece uçuk bir hayalken geçtiğimiz yıl BTC’nin yaşadığı etkileyici büyüme bunun mümkün olabileceğini gösterdi. Bitcoin’in değeri, sınırlı arzına dayanmaktadır. Sadece 21 milyon Bitcoin olacak ve bu dijital paraların 19,2 milyonu şimdiden dolaşıma sokuldu. ABD para arzı 2013 ile 2022 arasında ikiye katlandı. Bitcoin’in arzı asla bugünkü seviyeden %9,8’den fazla büyümeyecek.

Bitcoin’in kıt doğası onun “sınırlı arz artı artan talep” denklemine göre 100.000 doları aşabileceğini gösteriyor. Birçok yatırımcı ve geliştirici, Bitcoin’i uzun vadede altının doğrudan ikamesi olarak görüyor. Bu işe yararsa, büyük bir pazar fırsatı. Golden Eagle Coin’in tahminlerine göre, bugüne kadar çıkarılan tüm altınlar bugün en az 9 trilyon dolar değerinde. Fiziksel altının bugün sahip olduğu küresel değer depolama pazarının dörtte üçünü elinde tuttuğunu varsayarsanız, bu denge sağlandığında Bitcoin 2,25 trilyon dolar değerinde olabilir. Bu büyüme alanı BTC fiyatının 100.000 doları aşması için gayet yeterli.

Alışverişinizi en son ne zaman altın parayla ödediniz? Elbette, muhtemelen Bitcoin‘i de bu şekilde kullanmıyorsunuz, ancak Amazon’un Whole Foods Market’i aslında bugün kripto para ödemelerini kabul ediyor. Birkaç yıl sonra, kripto tabanlı ödemeler, kredi kartları ve nakit ödemenin önüne geçebilir. Yani 100.000 dolarlık fiyat hedefi aslında Bitcoin için düşük bile olabilir.

Fakat halen aşılacak engebeli yollar var. Resesyon, kripto regülasyonları, sansür tehlikesi, onaylanmayan Spot Bitcoin ETF’i, dünya devi (Apple, Microsoft vs) şirketlerin halen bilançolarına Bitcoin eklememiş olması ve daha fazlası. Uzun vadede, Bitcoin’in geçmiş performansı birkaç yıl içinde Bitcoin fiyatının 100.000 doları aşabileceğini söylüyor. Peki ne kadar uzun vade? Sonuçta yeterince uzun vadede hepimiz öleceğiz, birçok analist bunun o kadar da uzun sürmesini beklemiyor. Zaman kimin haklı olduğunu gösterecek.