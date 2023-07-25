Litecoin (LTC) fiyatı bu sabah 88 dolara kadar düştükten sonra biraz toparlandı ve şu anki seviyesi son yedi gün içinde %2’lik bir düşüşü temsil eden 89,26 dolar. Bir zamanların en gözde altcoininde önümüzdeki günlerde beklenti ne yönde?

LTC’de Halving!

Popüler altcoin yılın başından bu yana %27 ve son 12 ayda %59 artmasına rağmen LTC de son iki haftada %8 düştü. Litecoin’in önümüzdeki sekiz gün içinde yarıya indirilmesiyle, uzmanlara göre LTC bir kez daha yükselebilir ve potansiyel olarak onu yazın en karlı büyük kripto para birimlerinden biri haline getirebilir.

Litecoin, kısmen bu hafta başka bir Fed faiz artırımı beklentisinin neden olduğu dün geceki düşüşün göstergeleri nedeniyle piyasanın geri kalanıyla birlikte bu sabah düştü. Kripto paranın göreli güç endeksi (RSI) 30’a gerilemişti. Ancak yeniden yükselmeye başlamak üzere ve düşüşün kısa ömürlü olacağına dair olası bir işaret olarak 40’a doğru ilerliyor.

Aynı zamanda LTC’nin 30 günlük hareketli ortalaması, 200 günlük ortalamasının daha da altına düştü ve altcoin fiyatıyla birlikte yeniden yükselmeye başlaması gerekebilecek bir noktaya yaklaştı. Bununla birlikte altcoinin destek seviyesi geçen hafta daha da aşağı kayarken, grafik düzelmeden önce biraz gerileme görüleceği belirtildi.

LTC Arzı!

Litecoin’in bir sonraki yarılanması 2 Ağustos’ta gerçekleşecek. Bitcoin halvinglerinde olduğu gibi, Litecoin madencilere ödenen blok ödülünün şu anda 12,5 LTC’de – %50 oranında kesildiğini görebilir. Bu durumda kripto para birimini zamanla arzının daha düşeceği hale getirecek bir durum olabilir.

Buna karşılık, halving dönemine giden günlerde altcoin için bir ralli olası olmasına rağmen bu da LTC’nin fiyatını uzun vadede artırmaya yardımcı olabilir. Analistlere göre mevcut yaklaşık 89 dolar seviyesinden, LTC’nin önümüzdeki hafta içinde 100 dolara dönüş yaşanabilir ve piyasanın daha fazla yükseliş koşullarına dönmesi potansiyel olarak onu yılsonuna kadar 150 dolara kadar yükseltebilir. Ayrıca uzmanlar, 2024’te bir boğa piyasasına tanık olunması durumunda LTC yıl ortasına kadar 200 dolar veya 250 dolara kadar ulaşabileceğini belirtti.