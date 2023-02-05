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Vakit Daralıyor, İşler Tersine Döndü! Dogecoin Rakibi Yüzde 40 Artacak!

Dogecoin meme coin kralı olabilir ancak popüler rakibi onu önümüzdeki günlerde devirebilir.
10:50
5 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dogecoin tarihin ilk meme tokeni fakat ondan sonra piyasaya sürülen rakibi piyasaları yerle bir ediyor. Peki bundan sonra ne olacak? Kripto para piyasalarındaki genel toparlanma Shiba Inu için de devasa yükselişi beraberinde getirdi. Yatırımcılar heyecanlı ve işler tersine dönüyor. Önümüzdeki günler oldukça kritik. Vakit daralıyor.

Shiba Inu Fiyatı

Shiba Inu fiyatı Kasım 2022’de en büyük rakibi Dogecoin karşısında en düşük seviyedeydi. Üç ay sonra işler tamamen tersine döndü. Shiba Coin fiyatı Dogecoin’e karşı devasa bir kazanım elde etti ve %100 oranında arttı. 4 Şubat 2023’te SHIB/DOGE çifti, kayıtlardaki en düşük seviyesi olan 0,00000993 DOGE’de dibe vurduktan üç ay sonra neredeyse %100 artışla 0,00001638 DOGE’ye ulaştı. Hızlı toparlanmanın temelinde ise Ethereum ana ağı üzerine inşa edilen layer2 çözümü Shibarium yatırıyordu. Vakit daralıyor ve artık lansman için tarihin açıklanması sadece an meselesi.

Shibarium’un 14 Şubat’ta hayata geçeceğine dair spekülasyon yatırımcıları heyecanlandırmışa benziyor. Buna karşılık Dogecoin, Elon Musk’ın Twitter kurallarını ihlal ettiği için bir DOGE bahşiş botunu askıya almasıyla zayıflık belirtileri gösteriyor.

Shiba Coin Yorum

Her iki meme coin de yıla harika bir başlangıç yapsa da Shiba Coin son günlerde ön plana çıktı. Shiba Coin dolar karşısında %85 artış yaşarken Dogecoin yaklaşık %35 yükseldi. Çeşitli teknik göstergelere göre SHIB/DOGE toparlanma eğilimi önümüzdeki haftalarda da devam edecek. Tarihi döngülere göre Shiba Coin’in DOGE karşısında Mart 2023’e kadar %40 artış gösterme potansiyeli bulunuyor. Bu senaryoda Shiba Coin yatırımcıları 0,00002181 seviyesinde iyi bir satış fırsatı yakalayabilir.

Dogecoin, potansiyel bir yükselen takoz formasyonu çizdiği için önümüzdeki günlerde dolar karşısında küçük bir düzeltme riski taşıyor. Bu formasyon fiyatın birbirine yaklaşan, yükselen iki trend çizgisi içinde yükseldiğini gösteren aşağı yönlü dönüş formasyonlarıdır. Bu senaryoda DOGE için 0,085 dolar testi mümkün görünüyor.

Aşırı alım seviyesinde olan Shiba Coin RSI’ı da eğer momentum zayıflarsa 0,00001517 direncinin tehdidi sebebiyle 0,00001300-0,000013000 dolar aralığına kadar gevşeyebilir. Direnç üstü kapanış ise yükseliş senaryosunu teyit edecek ve Shiba Coin için 0,00001651 dolara doğru dik bir yükselişe kapı aralayacak.

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