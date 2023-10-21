  Ünlü Analistten Bitcoin’de 35.000 Dolar Hedefi! Bitcoin Fiyatında Yükseliş Devam Edecek Mi?

Bitcoin (BTC), günlerdir yaşadığı inişli çıkışlı fiyat hareketlerinin ardından küçük bir ralli gerçekleştirdi. Bu rallinin ortasında 30.000 dolar seviyesini kısa bir süre aşsa da yeniden fiyat bu seviyenin altına düştü. Buna rağmen 30.000 dolar hedefiyle piyasanın dikkatini üzerine çekmeye devam ediyor. Bu süreçte, bazı kripto analistleri Bitcoin’in daha fazla kazanç elde edebileceğnii ve potansiyel olarak ATH yolculuğuna bağlamış olabileceğini öne sürüyorlar.

Bitcoin Fiyat Yorumları ve Geleceği

Tanınmış kripto para analisti TradingShot, yapmış olduğu 20 Ekim tarihli bir paylaşımda, Bitcoin’in sahip olduğu güçlü teknik analizlerinin ve geçmişe dayalı grafiklerin sürekli bir yükseliş hareketini işaret ettiğini ve sürecin böyle devam etmesi durumunda belirli kriterler yaşanmadığı sürece düzeltme yaşanmayacağını belirtti.

Analist, net bir biçimde Bitcoin’in 35.000 dolarlık fiyatı hedeflediğini vurguladı. BTC’nin spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonu’na (ETF) ilişkin sahte haberlere rağmen ardından son dönemde oluşan olumsuz durumlara meydan okuduğunu ve güçlü bir duruş sergilediğini de sözlerine ekledi.

TradingShot’a göre Bitcoin’de kritik bir seviyeye yaklaşılıyor. 1 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) incelemsinde 70,00 seviyesinin üzerine çıkıldığını ve aşırı alım bölgesine girildiğini belirtti. Bu bölge, geçtiğimiz Pazartesi günü ulaştığı en yüksek seviyeye olarak dikkat çekiyor. Ancak, bu aşırı alım durumu normalin aksine bir düzeltmeyi beraberinde getirmeyebilir.

Bitcoin Fiyatı Kaç Dolar?

Ünlü analist bir sonraki önemli alım fırsatının Bitcoin 1 günlük MA100’e düzeltme yaptığında gerçekleşeceğini belirtti.

Sonuç olarak, aşırı alım RSI’sına rağmen şu anda bir düzeltme beklemiyoruz, bunun yerine kar elde etmek ve 1D MA100 düzeltmesini beklemek için en az 3 Düşük Yüksek bekleyeceğiz. Bu, 1,5 Fibonacci uzantısı üzerinde 35500’de simetrik bir Yüksek Zirveyi hedefleyeceğimiz satın alma olacak.

Bitcoin’de ortaya çıkan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) spot Bitcoin ETF’sinin onayladığına ilişkin yalan haberin ardından yeniden 30.000 dolar seviyesini geri kazanmaya çalışması yatırımcılara umut veriyor.

Kripto para dünyasında ise yıl sonuna kadar ilk spot Bitcoin ETF’sinin onaylanması bekleniliyor. SEC bu konuyla ilgili herhangi bir zamanı işaret etmekten hala kaçınıyor. Yakın zamanda alınan bir mahkeme kararında SEC’in Grayscale’e Bitcoin ETF’si vermeyi reddetmesinin liyakatten yoksunluk olduğu belirtildi.

Yazım saati itibariyle Bitcoin 29.803 dolar seviyesinde işlem görüyor ve günlük incelemede yaklaşık %1’lik bir kazanç elde ettiği görülüyor. Haftalık fiyat incelemsinde ise Bitcoin %10’un üzerinde bir artış yaşamış durumda.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.