Bitcoin’in benimsenme hızı özellikle 2017 boğa sezonunda önemli ölçüde artmıştı. Ancak peşinden büyük çöküş geldi. Bugün piyasada olan popüler yatırımcıların çoğu 2017 boğasında piyasalarla tanıştı. O dönemli ayı sezonu başlangıcını ve fiyat çöküşünü doğru tahmin eden usta trader şimdi güncel durumu ele alıyor.

Peter Brandt Bitcoin Yorum

2017’deki Bitcoin (BTC) çöküşünü haber verdikten sonra popülerliğini artıran ünlü kripto para trader’ı Peter Brandt, kripto kralının uzun vadede diğer tüm varlık sınıflarının üstünde performans göstereceğini söylüyor. Brandt yüzbinlerce yatırımcıyla güncel piyasa beklentilerini paylaştı.

Ünlü trader kral kripto para biriminin eninde sonunda hisse senetleri ve altının çok daha ötesine geçeceğini söylüyor.

“BTC’nin diğer piyasalarla korelasyonu bir başlangıç değil. BTC besin zincirinin en tepesinde yer alacak. Önemli olan tek şey bu. BTC’nin altınla, hisse senetleriyle, ekonomiyle (ya da) herhangi bir şeyle nasıl ilişkili olduğu gerçekten önemli değil. Önemli olan tüm bu şeylerin Bitcoin ile nasıl bir ilişki içinde olduğudur.”

Kripto Paraların Geleceği

Brandt ayrıca ABD’li düzenleyicilerin spot fiyata dayalı bir Bitcoin borsa yatırım fonunu (ETF) onaylamasının sadece bir zaman meselesi olduğunu söylüyor. Bununla birlikte, onayın büyük olasılıkla bir haber üzerine satış olayı olacağına inanıyor. Ayrıca Nisan 2024’te yapılması planlanan Bitcoin blok ödül yarılanması için de aynı görüşü savunuyor.

“ABD’de bir BTC ETF‘sinin kaçınılmaz olarak onaylanacağı düşünüyorum. 48 yıllık spekülasyon hayatım boyunca tekrar tekrar öğrendim ki piyasalar olaylar olmadan önce olayları değerlendiriyor. Eğer bir şey varsa, bu bir ‘söylentiyi al gerçeği sat’ olabilir.”

Kısa bir süre önce trader, Bitcoin’in ters baş ve omuz formasyonundan çıktıktan sonra şu anda bir bayrakta işlem gördüğünü ve BTC’nin artık düşüş trendinde olmadığını gösteren bir grafik paylaştı.

Bir bayrak tipik olarak, bir varlığın bir sonraki yükselişinden önce şu anda konsolide olduğunu gösteren bir devam formasyonu olarak görülür.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.