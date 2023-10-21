  Boğalarla Ayıların Savaşında Mutlu Son! Uzman İsim Bitcoin’de İzlenecek Kritik Seviyeyi Paylaştı!

Yatırımcıların dikkatle takip ettiği bir isim olan kripto para analisti Kevin Svenson, Bitcoin‘in (BTC) son dört ayın en yüksek seviyesini tekrar ziyaret etmesi üzerine yükseliş bekleyen tarafa geçmiş gibi duruyor. Analist son değerlendirmesinde en büyük kripto para için güçlü bir yükselişin masada olduğunu belirtti.

Büyük Çıkış İçin 32 Bin Dolar Eşiği Aşılmalı

Büyük rallileri öncesinden haber vermesiyle tanınan kripto para analisti Svenson, YouTube kanalında paylaştığı son analiz videosunda, Bitcoin‘in önemli bir direnç seviyesini desteğe dönüştürmesinin ardından en büyük kripto paranın mevcut fiyatından yaklaşık yüzde 130 oranında değer kazanabileceğini söyledi. Analist yükseliş beklentisini açıklarken şunları söyledi:

Nihayetinde 32 bin dolar direncinin üzerine çıktığımızda ve onu destek olarak teyit ettiğimizde muhtemelen tüm zamanların en yüksek seviyesine (69 bin dolar civarı) doğru büyük bir hareket olacak.

Analiste göre Bitcoin’de 32 bin dolar direncinin destek olarak yeniden test edilmesinin ardından fiyat volatilitesinde sert bir artış olacak:

32 bin doların üzerine çıktığımız 32 bin ile 70 bin dolar aralığına girmiş olacağız. Bu noktada muhtemelen volatilite hızla artmaya başlayacaktır. Geçmişte 32 bin dolardan en tepeye, en aşağıya ve en yukarıya doğru yüksek volatiliteli hareketler gördük. Başlangıçta rekor tazelenmese bile 32 bin dolar bölgesinin üzerinde büyük bir hareketlilik göreceğimizi düşünüyorum.

Bitcoin’in 70 Bin Doları Aşmasını Bekliyor

Svenson’un paylaştığı Bitcoin grafiğine bakıldığında, en büyük kripto paranın önümüzdeki yıllarda 70 bin doların üzerine çıkacağını öngördüğü görülüyor. Analist özellikle bir spot Bitcoin ETF’sine onay çıkmasının BTC’yi 32 bin doların üzerine çıkartacak olan gelişme olarak görüyor:

Eğer bu gerçekleşir ve 32 bin doların üzerine çıkarsak, insanların şaşırmasına hazır olun. Çünkü bence pek çok insan, bu sıkıcı yatay aralıktan (25 bin dolar ile 32 bin dolar) sonra, Bitcoin’in kendilerini şaşırtmayı sevdiğini hep unutuyor.

BTC bu yazının hazırlandığı sırada 29 678 dolardan el değiştirerek 69 bin dolar civarındaki tüm zamanların en yüksek seviyesinin yaklaşık 56 altında fiyatlanıyor.