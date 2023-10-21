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  •   Pepe Boğaları Ayıları Dize Getirebilecek mi? Boğa Sinyalleri Altında PEPE’de Son Durum!

Pepe Boğaları Ayıları Dize Getirebilecek mi? Boğa Sinyalleri Altında PEPE’de Son Durum!

Özet

  • Memecoin Pepe (PEPE), Ekim ayının başından bu yana yüzde 30'un üzerinde değer kaybederek 0,0000006 dolar civarında işlem görüyor.
  • 0,0000006 dolar seviyesinde artan talep, memecoin için bir ikili dip oluşumuna işaret ediyor ve yükselişin tetiklenebileceğini gösteriyor.
  • Eğer PEPE, 0,00000085 dolar direnç seviyesini aşabilirse, fiyatın 0,000001 ve 0,00000143 dolar gibi daha yüksek seviyelere çıkabilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
11:44
21 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Pepe‘nin (PEPE) fiyatı Ekim ayının başından bu yana düşüş trendinde. Sevilen memecoin, son üç haftada yüzde 30’a yakın bir değer kaybı yaşayarak 0,00000085 dolardan şu anki işlem fiyatı olan 0,0000006484 dolara düştü ancak 0,0000006 dolar seviyesindeki artan talep, memecoin için ikili dip oluşumuna işaret ediyor.

Ortaya Çıkan Formasyon PEPE’de Yükselişi Tetikleyebilir

Pepe coin’deki kısa vadeli eğilim şu anda yatay seyire neden oluyor ve memecoin‘in fiyatı 0,00000085 dolar ile 0,0000006 dolar arasında hareket etmeye devam ediyor. Ancak son birkaç gündür, alıcılar spot Bitcoin ETF haberleriyle piyasaya güvenmeye başladı, bu da altcoin’ler, özellikle de memecoin’ler için ivmede artışa neden oldu. Bu ivme, PEPE’nin 0,0000006 dolardaki destek seviyesinden yukarı doğru hareket etmesine yol açarak günlük fiyat grafiğinde ikili dip formasyonunun oluşmasını sağladı.

Oluşan bu ikili dip, PEPE‘nin fiyatının genel eğilimi yeniden kontrol altına almasına ve yükseliş trendinde kalmasına yardımcı olabilir. 0,00000085 dolardaki direnç seviyesinin kırılması ise yükseliş trendini güçlendirebilir ve fiyatın daha yüksek seviyelere çıkmasını destekleyebilir.

PEPE Coin’in Fiyatı 0,00000085 Dolara Yükselebilir mi?

Alıcıların piyasa genelindeki toparlanmayla yükseliş momentumunu sürdürebileceği düşünüldüğünde, yükseliş trendi altında PEPE coin’in fiyatı 0,00000085 dolar eşiğini aşabilir. Fiyat potansiyel olarak 0,00000085 dolar direnç seviyesini aşılması durumunda sıralı hedefler 0,000001 dolar ve 0,00000143 dolar olabilir. Öte yandan memecoin’in üzerinde ciddi baskıya neden olan düşüş trendinin bir sonucu olarak fiyat 0,00000085 dolar direncini aşamayarak yeniden aşağı yönelebilir.

Beklenen kırılımın yönlendiricisi piyasa genelindeki görünüme bağlı olacak gibi duruyor. Bu noktada en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) 30 bin dolar eşiğini aşması ve bu eşiğin üzerinde kalması kırılımın gelmesini sağlayabilir.

Şu anda PEPE’nin günlük zaman dilimindeki Göreceli Güç Endeksi (RSI) yatay fiyat hareketine rağmen yükseliş eğiliminde ve bu dip desteğinde artan alım baskısına işaret ediyor. Dahası Bollinger Bandı (BB) göstergesinin alt bandındaki yükseliş ek destek görevi görerek fiyatı destekleme işaretleri veriyor.

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