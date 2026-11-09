XRP’de Binance akışı rekor kırdı, satış baskısı güçlendi

XRP’de düşüş eğilimi derinleşirken büyük yatırımcıların Binance’e taşıdığı yüksek hacimli transferler piyasada yakından izleniyor. Son 24 saatte Binance’e yaklaşık 691 milyon XRP gönderildi. Bu seviye, 2024’ten bu yana görülen en büyük tek günlük giriş olarak kayda geçti.

Balina hareketleri hız kazandı

CryptoQuant verilerine göre söz konusu transferler, XRP’de büyük yatırımcı hareketliliğinin belirgin biçimde arttığı bir döneme işaret ediyor. CryptoQuant, blokzincir verilerini izleyen ve piyasa akışlarını analiz eden bir platform olarak biliniyor. Transferlerin yoğunlaşması, özellikle kısa vadeli satış olasılığı açısından piyasanın odağında yer aldı.

Büyük yatırımcıların 24 saat içinde Binance’e yaklaşık 691 milyon XRP aktarması, 2024’ten bu yana görülen en yüksek tek günlük giriş oldu.

XRP bu süreçte yaklaşık 1,3 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Buna göre aynı gün borsaya taşınan toplam varlığın karşılığı yaklaşık 900 milyon dolara ulaştı. Yüksek tutarlı girişler, fiyatlardaki zayıflıkla aynı döneme denk geldiği için analistlerin dikkatini çekti.

Metrik Değer Dönem Binance’e taşınan XRP 691 milyon XRP Son 24 saat Tahmini karşılığı 900 milyon dolar XRP yaklaşık 1,3 dolar iken 90 günlük ortalama günlük balina girişi 100 milyon doların üzeri Son dönemde

Uzayan baskı sinyali

Hareketlilik yalnızca tek bir günle sınırlı kalmadı. Büyük yatırımcıların borsalara gönderdiği günlük XRP tutarının 90 günlük hareketli ortalaması da 100 milyon doların üzerine çıktı. Bu gösterge, son altı aya yakın dönemin en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu tablo, büyük cüzdanların daha uzun bir zaman dilimine yayılan şekilde Binance’e artan miktarda XRP taşıdığını gösteriyor. Şubat 2025’teki sert piyasa düzeltmesi sırasında görülen önceki yüksek giriş seviyesinin aşılması da satış baskısına ilişkin kaygıları artırdı.

Fiyat çok aylı dip seviyesini yeniden test etti

XRP’deki sert geri çekilme, fiyatın yaklaşık 1,08 dolar çevresindeki çok aylı düşük seviyeyi yeniden test etmesine yol açtı. Bu seviye en son 20 Ağustos’ta görülmüştü. Fiyatın yerel diplerin de altına inmesi, kısa vadeli işlem yapan yatırımcılar arasında tedirginliği büyüttü.

Balina girişleri tek başına satışın kesin kanıtı sayılmasa da, aynı dönemdeki sert fiyat düşüşü piyasada satış baskısının arttığı yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Borsalara yüklü varlık transferi her zaman doğrudan satış anlamına gelmiyor. Buna karşın, büyük ölçekli girişlerle fiyat düşüşünün aynı anda yaşanması, piyasada temkinli bir duruşun öne çıkmasına neden oldu. Özellikle büyük yatırımcı davranışları ile fiyat hareketi arasındaki eşzamanlılık, XRP üzerindeki baskının yakından izlenmesine yol açıyor.