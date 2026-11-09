RIPPLE (XRP)

XRP’de Binance akışı rekor kırdı, satış baskısı güçlendi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 $XRP’de Binance’e 691 milyon token girişiyle 2024 sonrası rekor görüldü.
  • 📉 XRP fiyatı düşüş sürerken 1,08 dolar çevresindeki çok aylı dip seviyeyi yeniden test etti.
  • 🧭 Büyük yatırımcıların 90 günlük ortalama borsa girişi de 100 milyon doların üstüne çıktı.
Altar Kılıçarslan
Altar Kılıçarslan
Memetoro

XRP’de düşüş eğilimi derinleşirken büyük yatırımcıların Binance’e taşıdığı yüksek hacimli transferler piyasada yakından izleniyor. Son 24 saatte Binance’e yaklaşık 691 milyon XRP gönderildi. Bu seviye, 2024’ten bu yana görülen en büyük tek günlük giriş olarak kayda geçti.

İçindekiler
1 Balina hareketleri hız kazandı
2 Uzayan baskı sinyali
3 Fiyat çok aylı dip seviyesini yeniden test etti

Balina hareketleri hız kazandı

CryptoQuant verilerine göre söz konusu transferler, XRP’de büyük yatırımcı hareketliliğinin belirgin biçimde arttığı bir döneme işaret ediyor. CryptoQuant, blokzincir verilerini izleyen ve piyasa akışlarını analiz eden bir platform olarak biliniyor. Transferlerin yoğunlaşması, özellikle kısa vadeli satış olasılığı açısından piyasanın odağında yer aldı.

Büyük yatırımcıların 24 saat içinde Binance’e yaklaşık 691 milyon XRP aktarması, 2024’ten bu yana görülen en yüksek tek günlük giriş oldu.

XRP bu süreçte yaklaşık 1,3 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Buna göre aynı gün borsaya taşınan toplam varlığın karşılığı yaklaşık 900 milyon dolara ulaştı. Yüksek tutarlı girişler, fiyatlardaki zayıflıkla aynı döneme denk geldiği için analistlerin dikkatini çekti.

MetrikDeğerDönem
Binance’e taşınan XRP691 milyon XRPSon 24 saat
Tahmini karşılığı900 milyon dolarXRP yaklaşık 1,3 dolar iken
90 günlük ortalama günlük balina girişi100 milyon doların üzeriSon dönemde

Uzayan baskı sinyali

Hareketlilik yalnızca tek bir günle sınırlı kalmadı. Büyük yatırımcıların borsalara gönderdiği günlük XRP tutarının 90 günlük hareketli ortalaması da 100 milyon doların üzerine çıktı. Bu gösterge, son altı aya yakın dönemin en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu tablo, büyük cüzdanların daha uzun bir zaman dilimine yayılan şekilde Binance’e artan miktarda XRP taşıdığını gösteriyor. Şubat 2025’teki sert piyasa düzeltmesi sırasında görülen önceki yüksek giriş seviyesinin aşılması da satış baskısına ilişkin kaygıları artırdı.

Fiyat çok aylı dip seviyesini yeniden test etti

XRP’deki sert geri çekilme, fiyatın yaklaşık 1,08 dolar çevresindeki çok aylı düşük seviyeyi yeniden test etmesine yol açtı. Bu seviye en son 20 Ağustos’ta görülmüştü. Fiyatın yerel diplerin de altına inmesi, kısa vadeli işlem yapan yatırımcılar arasında tedirginliği büyüttü.

Balina girişleri tek başına satışın kesin kanıtı sayılmasa da, aynı dönemdeki sert fiyat düşüşü piyasada satış baskısının arttığı yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Borsalara yüklü varlık transferi her zaman doğrudan satış anlamına gelmiyor. Buna karşın, büyük ölçekli girişlerle fiyat düşüşünün aynı anda yaşanması, piyasada temkinli bir duruşun öne çıkmasına neden oldu. Özellikle büyük yatırımcı davranışları ile fiyat hareketi arasındaki eşzamanlılık, XRP üzerindeki baskının yakından izlenmesine yol açıyor.

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Altar Kılıçarslan
By Altar Kılıçarslan
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Altar Kılıçarslan, 6 yılı aşkın süredir kripto para ve blokzincir ekosisteminin içinde aktif olarak yer alan bir yazılım geliştiricidir. Projelerin teknik altyapılarına olan mesleki hakimiyetini, piyasa tecrübesiyle harmanlayarak okuyuculara sunmayı hedefler. Coin-Turk'te teknoloji odaklı proje incelemeleri, sektördeki güncel gelişmeler ve kripto ekosisteminin dinamikleri üzerine içerikler kaleme almaktadır.
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