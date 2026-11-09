Bitcoin 74 bin dolar yakınında tutunurken Nvidia hissesi geriledi

Bitcoin, küresel piyasalarda yapay zeka odaklı işlemlere yönelik baskının arttığı bir günde 74 bin dolar civarında işlem gördü. Kripto para birimi gün içinde yaklaşık yüzde 1 gerilerken, gece saatlerinde 73.761 dolara kadar indi ve ardından sınırlı bir toparlanma gösterdi.

Nvidia kaynaklı baskı piyasalara yansıdı

ABD’li çip üreticisi Nvidia hisseleri, piyasa öncesi işlemlerde yüzde 4’ten fazla düştü. Düşüşte, Üst Yönetici Jensen Huang hakkında ortaya atılan iddialar ve şirket yönetim kurulunun bağımsız inceleme başlatması etkili oldu. Nvidia, yapay zeka çipleri alanında küresel ölçekte öne çıkan şirketler arasında yer alıyor.

Şirket yönetimi, şu aşamada şirket sırlarının ya da ulusal güvenliği ilgilendiren bilgilerin tehlikeye girdiğine dair bir bulgu bulunmadığını açıkladı. Buna karşın gelişmeler, hem yapay zeka yatırımlarında yoğunlaşan risk algısını hem de ABD ile Çin arasındaki ileri teknoloji çiplerine erişim gerilimini yeniden gündeme taşıdı.

Nvidia yönetimi, şirket sırlarının veya ulusal güvenliği ilgilendiren bilgilerin tehlikeye girdiğine inanmak için bir neden bulunmadığını açıkladı.

Bitcoin 200 günlük ortalamanın üzerinde kaldı

Bitcoin’deki geri çekilme, teknoloji hisselerindeki satışlarla aynı döneme denk geldi. Buna rağmen fiyat, 73.151 dolardaki 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalmayı sürdürdü. Bu seviye, kısa vadeli görünüm açısından piyasanın yakından izlediği teknik eşiklerden biri olarak öne çıktı.

Kripto varlıklarla bağlantılı bazı şirket hisselerinde de gerileme görüldü. IREN, CoreWeave ve Cipher Digital hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık yüzde 2 düştü. Söz konusu hareket, bu şirketlerin cuma günü kaydettiği çift haneli yükselişlerin bir bölümünü geri vermesine yol açtı.

Bitcoin, gece görülen 73.761 dolarlık dip seviyenin ardından toparlandı ve 74 bin dolar çevresinde dengelendi.

Emtia ve endeks tarafında sınırlı hareket izlendi

Diğer piyasalarda altın ons başına 4.100 doların hemen altında işlem gördü. Gümüş 52,50 dolar seviyesinde bulunurken, petrol fiyatları daha yatay bir görünüm sergiledi. ABD ham petrolü WTI yaklaşık 90 dolar, Brent petrol ise 97 dolar civarında seyretti.

Teknoloji hisselerini izleyen Invesco QQQ vadeli işlemleri ise yüzde 0,4 yükseldi. Böylece hisse senedi vadeli işlemlerinde sınırlı bir toparlanma görülse de, yapay zeka odaklı hisselerdeki baskı ve buna paralel risk iştahındaki zayıflama hem kripto varlıklarda hem de ilgili şirket hisselerinde etkisini korudu.

Varlık Seviye Gün içi görünüm Bitcoin 74.000 dolar Yaklaşık yüzde 1 düşüş Nvidia Piyasa öncesi Yüzde 4’ten fazla düşüş Altın 4.100 dolar altı Sınırlı değişim Gümüş 52,50 dolar Sınırlı değişim WTI 90 dolar civarı Yatay Brent 97 dolar civarı Yatay