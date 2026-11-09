Kripto Para

Bitcoin 74 bin dolar yakınında tutunurken Nvidia hissesi geriledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Nvidia hisselerindeki sert düşüşle birlikte $BTC 74 bin dolar civarında kaldı.
  • 📉 Bitcoin gün içinde yüzde 1 geriledi, gece 73.761 doları gördükten sonra toparlandı.
  • 🧭 Nvidia yönetimi inceleme başlatırken yapay zeka işlemlerindeki baskı kriptoya da yansıdı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç
Memetoro

Bitcoin, küresel piyasalarda yapay zeka odaklı işlemlere yönelik baskının arttığı bir günde 74 bin dolar civarında işlem gördü. Kripto para birimi gün içinde yaklaşık yüzde 1 gerilerken, gece saatlerinde 73.761 dolara kadar indi ve ardından sınırlı bir toparlanma gösterdi.

İçindekiler
1 Nvidia kaynaklı baskı piyasalara yansıdı
2 Bitcoin 200 günlük ortalamanın üzerinde kaldı
3 Emtia ve endeks tarafında sınırlı hareket izlendi

Nvidia kaynaklı baskı piyasalara yansıdı

ABD’li çip üreticisi Nvidia hisseleri, piyasa öncesi işlemlerde yüzde 4’ten fazla düştü. Düşüşte, Üst Yönetici Jensen Huang hakkında ortaya atılan iddialar ve şirket yönetim kurulunun bağımsız inceleme başlatması etkili oldu. Nvidia, yapay zeka çipleri alanında küresel ölçekte öne çıkan şirketler arasında yer alıyor.

Şirket yönetimi, şu aşamada şirket sırlarının ya da ulusal güvenliği ilgilendiren bilgilerin tehlikeye girdiğine dair bir bulgu bulunmadığını açıkladı. Buna karşın gelişmeler, hem yapay zeka yatırımlarında yoğunlaşan risk algısını hem de ABD ile Çin arasındaki ileri teknoloji çiplerine erişim gerilimini yeniden gündeme taşıdı.

Nvidia yönetimi, şirket sırlarının veya ulusal güvenliği ilgilendiren bilgilerin tehlikeye girdiğine inanmak için bir neden bulunmadığını açıkladı.

Bitcoin 200 günlük ortalamanın üzerinde kaldı

Bitcoin’deki geri çekilme, teknoloji hisselerindeki satışlarla aynı döneme denk geldi. Buna rağmen fiyat, 73.151 dolardaki 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalmayı sürdürdü. Bu seviye, kısa vadeli görünüm açısından piyasanın yakından izlediği teknik eşiklerden biri olarak öne çıktı.

Kripto varlıklarla bağlantılı bazı şirket hisselerinde de gerileme görüldü. IREN, CoreWeave ve Cipher Digital hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık yüzde 2 düştü. Söz konusu hareket, bu şirketlerin cuma günü kaydettiği çift haneli yükselişlerin bir bölümünü geri vermesine yol açtı.

Bitcoin, gece görülen 73.761 dolarlık dip seviyenin ardından toparlandı ve 74 bin dolar çevresinde dengelendi.

Emtia ve endeks tarafında sınırlı hareket izlendi

Diğer piyasalarda altın ons başına 4.100 doların hemen altında işlem gördü. Gümüş 52,50 dolar seviyesinde bulunurken, petrol fiyatları daha yatay bir görünüm sergiledi. ABD ham petrolü WTI yaklaşık 90 dolar, Brent petrol ise 97 dolar civarında seyretti.

Teknoloji hisselerini izleyen Invesco QQQ vadeli işlemleri ise yüzde 0,4 yükseldi. Böylece hisse senedi vadeli işlemlerinde sınırlı bir toparlanma görülse de, yapay zeka odaklı hisselerdeki baskı ve buna paralel risk iştahındaki zayıflama hem kripto varlıklarda hem de ilgili şirket hisselerinde etkisini korudu.

VarlıkSeviyeGün içi görünüm
Bitcoin74.000 dolarYaklaşık yüzde 1 düşüş
NvidiaPiyasa öncesiYüzde 4’ten fazla düşüş
Altın4.100 dolar altıSınırlı değişim
Gümüş52,50 dolarSınırlı değişim
WTI90 dolar civarıYatay
Brent97 dolar civarıYatay
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Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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