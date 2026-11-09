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ABD Senatosu Binance ve Tether’dan 4 Ocak’a kadar kayıt istedi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD Senatosu, Binance, Tether ve Trump bağlantılı iki şirketten 4 Ocak 2027’ye kadar kayıt istedi.
  • 📌 Richard Blumenthal, belgelerin 30 Kasım’a kadar gönderilmeye başlanmasını isterken uyumsuzluk halinde ek adım uyarısı yaptı.
  • 🧭 Süreçte $USDT kullanımı, İran bağlantıları ve Trump’ın kripto girişimlerine ilişkin çıkar çatışması iddiaları inceleniyor.
İlayda Peker
İlayda Peker
Memetoro

ABD Senatörü Richard Blumenthal, Binance, Tether ve Donald Trump bağlantılı iki kripto şirketinden Senato soruşturmaları kapsamında istenen kayıtları gönüllü olarak teslim etmelerini talep etti. Blumenthal, şirketlere gönderdiği son mektuplarda kayıtların 30 Kasım’a kadar iletilmeye başlanmasını, sürecin ise 4 Ocak 2027’ye kadar tamamlanmasını istedi.

İçindekiler
1 Yeni mektuplarda süre uyarısı yer aldı
2 Soruşturmaların odağında yaptırımlar ve Trump bağlantıları var
3 Tether için USDT kullanımı da inceleniyor

Yeni mektuplarda süre uyarısı yer aldı

Blumenthal, Senato Daimi Soruşturmalar Alt Komitesi’nin kıdemli Demokrat üyesi ve gelecek dönem başkanı olarak Binance, Tether, World Liberty Financial ve Fight Fight Fight LLC’ye perşembe günü yeni yazılar gönderdi. Fight Fight Fight LLC, ABD Başkanı Donald Trump’ın TRUMP isimli memecoin projesini piyasaya süren şirket olarak biliniyor.

Mektuplarda, ocak ayındaki son tarihe uyulmaması halinde komitenin başka adımlar atabileceği uyarısı da yer aldı. Alt komitenin mevcut kuralları, başkana belge ve kayıtlar için celp çıkarma yetkisi veriyor.

Richard Blumenthal, şirketlerin ocak ayındaki süreyi kaçırması halinde alt komitenin uyumu sağlamak için alternatif yollara başvuracağını bildirdi.

Bu gelişme, Senato’da çoğunluğun Demokratlara geçmesinin beklendiği takvimin hemen öncesine denk geliyor. 4 Ocak tarihi de bu siyasi geçişten bir gün sonrasına işaret ediyor.

Soruşturmaların odağında yaptırımlar ve Trump bağlantıları var

Blumenthal, Mayıs 2025’te Trump’ın kripto girişimleriyle bağlantılı olası çıkar çatışmalarına ilişkin bir inceleme başlatmıştı. Bu kapsamda şirketlerin ortaklık yapısı, yabancı yatırımları ve çıkar çatışmalarını önlemeye yönelik tedbirlerine dair belgeler talep edildi. World Liberty Financial’ın avukatları ise şirketin Fight Fight Fight LLC ile bağlantısı bulunmadığını savundu.

Haziran 2026’da Blumenthal ve dört Demokrat senatör, Abu Dabi merkezli bir yatırım şirketinin World Liberty Financial’ın yüzde 49 hissesini 500 milyon dolarlık bir anlaşmayla satın almasına ilişkin iddialar nedeniyle Senato’da duruşma yapılmasını istedi.

Şubat ayında Binance’ten İran bağlantılı kuruluşlar ve Rusya’nın gölge filosuyla ilişkili işlemlere dair kayıtlar da talep edildi. Binance, mart ayında verdiği yanıtta bu iddiaların dayandığı haberleri yanlış bulduğunu ve bilgileri dahilinde İran merkezli bir kuruluşla doğrudan işlem yapan bir Binance hesabı olmadığını savundu. Blumenthal ise son mektubunda, istenen kayıtların halen teslim edilmediğini kaydetti.

Bu tür soruşturmalarda takvim, şirket açıklamaları ve zincir üzeri gelişmeler birlikte izlendiği için okuyucular açısından düzenli veri takibi önem taşıyor. CryptoAppsy, bu dosyada öne çıkan varlıklara ilişkin haberlere ve fiyat alarmlarına aynı ekran üzerinden erişim sağlayarak özellikle TRUMP ve USDT çevresindeki gelişmeleri anlık izlemeyi kolaylaştırıyor.

Tether için USDT kullanımı da inceleniyor

Blumenthal’ın Tether’a gönderdiği yazı, yaptırım altındaki aktörlerin USDT kullanımı ve eski Beyaz Saray kripto danışmanı Bo Hines’ın kurucu ortakları arasında yer aldığı danışmanlık şirketi Nxum ile ilişkiler konusunda daha önce yöneltilen belge taleplerini yineledi.

Tether, yaptırım altındaki aktörler için USDT’nin güvenli bir alan oluşturduğu iddiasına karşı çıkarak 2026 içinde İran bağlantılı yaklaşık 550 milyon dolarlık tokenin dondurulmasına yetkililerle birlikte katkı sunduğunu açıkladı.

Blumenthal, eylül ayında alt komitenin Demokrat çalışanlarınca hazırlanan ve USDT’nin İran’ın gölge bankacılık ağında kilit rol üstlendiğini öne süren bir rapor yayımlamıştı. Tether ise bu değerlendirmeye itiraz etti. Şirketlerden haberin yayımlandığı ana kadar kamuoyuna açık yeni bir yanıt gelmedi.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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