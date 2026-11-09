Bitcoin 50 haftalık ortalamanın altına indi, dip seviyesi izleniyor

Bitcoin, son yedi haftadır koruduğu 50 haftalık hareketli ortalamanın altına haftalık kapanış yaptı. Haftayı 74.968 dolarda tamamlayan Bitcoin, Galaxy Research verilerine göre 75.488 dolardaki bu seviyenin yüzde 0,7 altında kaldı.

Geçmiş döngülerle benzerlik öne çıktı

Galaxy Research Araştırma Başkanı Alex Thorn, son kırılmayı kalıcı bir bozulmadan çok yanıltıcı bir hareket olarak değerlendiriyor. Thorn’a göre Bitcoin, ayı piyasası diplerinden sonra 50 haftalık ortalamanın üzerine çıktıktan kısa süre sonra yeniden bu seviyenin altına sarkma eğilimi gösteriyor ve bu yapı dört yıllık döngünün parçası olarak görülüyor.

Alex Thorn, Bitcoin’in yedi hafta boyunca 50 haftalık ortalamanın üzerinde kaldıktan sonra yeniden bu seviyenin altına indiğini, benzer durumların 2011 ile 2012 ve 2019 ile 2020 dönemlerinde de görüldüğünü, bu örneklerde haftalık kapanış bazında önceki dip seviyelerin altına inilmediğini belirtiyor.

2011 ile 2012 döngüsünde Bitcoin, 2,20 dolardaki dipten sonra yedi hafta boyunca bu ortalamanın üzerinde kalmış, ardından yeniden aşağı sarkarak 20 hafta boyunca bu çizginin altında işlem görmüştü. Fiyat, en sert satış döneminde hareketli ortalamanın yüzde 35 altına gerileyerek 4,39 dolara kadar indi. Buna rağmen bu seviye, mutlak dip noktanın yüzde 99 üzerinde kalmıştı.

2019 ile 2020 döngüsünde ise 3.195 dolarlık dip sonrasında Bitcoin beş ayrı kez 50 haftalık ortalamanın altına indi ve toplam 13 hafta bu bölgenin altında kaldı. Mart 2020’deki Covid kaynaklı sert satış dalgası fiyatı ortalamanın yüzde 38 altına çekerek 5.359 dolara düşürdü. Buna karşın bu seviye de önceki dip noktanın yüzde 68 üzerinde kaldı.

Bu döngüde kritik seviye 59.517 dolar

Mevcut döngüde Bitcoin, Ekim 2025’te gördüğü 123.524 dolarlık zirveden Haziran ayındaki 59.517 dolarlık dip seviyeye kadar yüzde 51,8 geriledi. Sonraki toparlanmada fiyat 50 haftalık ortalamanın üzerine çıkarak 81.195 doları gördü. Bugünkü seviye, eylüldeki bu geri kazanım noktasının yüzde 7,7 altında bulunsa da hazirandaki dip seviyenin halen yüzde 26 üzerinde yer alıyor.

50 haftalık hareketli ortalama, uzun vadeli fiyat yönünü izlemek için kullanılan teknik bir gösterge olarak biliniyor. Bu gösterge, son 50 haftanın ortalama kapanış fiyatını yansıttığı için özellikle döngüsel piyasa analizlerinde yakından takip ediliyor.

Mini sözlük: 50 haftalık hareketli ortalama, bir varlığın son 50 haftadaki kapanış fiyatlarının ortalamasını gösteren teknik ölçüttür. Yatırımcılar bu seviyeyi, uzun vadeli yükseliş ya da zayıflama eğilimini değerlendirmek için kullanır.

Galaxy Research, zincir üstü veriler, büyük yatırımcıların konumlanması ve piyasa duyarlılığının spot piyasada birikime elverişli bir yatay seyire işaret ettiğini, ancak teknik görünümün korunması için Bitcoin’in gelecek bir ay içinde 50 haftalık ortalamayı yeniden aşarak bu seviyenin üzerinde tutunması gerektiğini aktarıyor.

Thorn, yine de tarihsel örnek sayısının sınırlı olduğunun altını çiziyor. İki döngünün kesin sonuç üretmek için yeterli olmadığını vurgulayan analist, dip seviyelerin ancak geriye dönük olarak teyit edilebildiğini söylüyor. Önceki dönemlerde hata payının geniş olması da bu belirsizliği artırıyor.

Galaxy Research’e göre bu dört yıllık döngü açısından en kritik eşik 59.517 dolar olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin korunması, yükseliş tezinin geçerliliği açısından temel gösterge olarak görülüyor.