Yüzde 517.000 Kar Eden Dev Altcoin Cüzdanı 8.2 Yıl Sonra Uyandı!

Büyük kripto para işlemlerini izleyen Blockchain veri takipçisi Whale Alert, yıllarca uykuda kalmış ICO dönemine ait bir Ethereum (ETH) cüzdan adresinin kısa süre önce uyandığını bildirdi. Söz konusu cüzdan adresi güncel fiyatlarla 3.19 milyon dolar değerinde 2 bin adet ETH’yi hareket ettirdi.

En Eski Etherem Cüzdan Adreslerinden Biri

Whale Alert’e göre söz konusu cüzdan adresi 8.2 yıl sonra yeniden aktif hale geldi. Blockchain veri takipçisinin sağladığı veriler cüzdan adresinin Ethereum ICO’sunun devam ettiği 2015 yılında oluşturulduğunu gösteriyor.

Lookonchain isimli Blockchain veri analizi platformu ise söz konusu Ethereum balinasının cüzdan adresindeki 2 bin adet ETH’nin tamamını dört farklı cüzdan adresine transfer ettini bildirdi. Ethereum balinasının ETH’lerini Ethereum’un Genesis blokunda yatırımcılara ETH dağıtıldığı dönemde aldığını da ekledi. O dönemde 2 bin adet ETH sadece 620 dolar (1 ETH = 0,31 dolar) değerindeydi. Bu da balinanın ETH başına yüzde 517 bin kar ettiğini gösteriyor.

ETH’nin Fiyatında Son Durum

En büyük kripto para ve aynı zamanda en büyük altcoin olan Ethereum’un ETH’si, 19-20 Ekim tarihleri arasında yüzde 4,71’lik önemli bir artışla bin 547 dolardan bin 620 dolara kadar yükselmeyi başardı. ETH, bu yazının hazırlandığı sırada bir miktar geri çekilmeyle son 24 saatte yüzde 1,22 artışla bin 604 dolardan işlem görüyor.

Haftanın ilk gününde ABD’li federal düzenleyici Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketi BlackRock’un spot Bitcoin ETF’si başvurusunu onayladığı yönündeki haberle hızla yükselen ETH, haberin yalanlanmasının ardından Bitcoin ile birlikte geri çekilmişti.

Öte yandan güncel zincir üzeri veriler cüzdan adresinde az 1 milyon adet ETH bulunan büyük kripto para yatırımcılarının toplam bakiyelerini 2016’dan beri ilk kez dolaşımdaki arzın yüzde 32,3’üne yükselttiklerini gösteriyor. Dahası zincir üzeri veri şirketi Santiment hafta başında 1 milyon doların üzerinde Ethereum’un taşındığı birçok işlem tespit etti. Ethereum ağındaki kripto para balinası aktivitesinin arttığı anlamına geliyor.