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Altcoin Analiz: Güncel Dogecoin Grafik ve Yorumları! Dogecoin Kaç TL Oldu?

Özet

  • DOGE şimdilik 0,06 dolar bölgesini geri alıyor.
  • Fiyat artışı devam ederse 0,07 ve 0,08 dolara kadar ralli sürebilir.
  • BTC haftalık kapanışı DOGE için belirleyici olacak.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
03:00
21 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı 29.500 dolarda oyalanıyor ve bazı on-chain veriler umut verici. ETF beklentisi de piyasa iyimserliğini besliyor. Dolaşımdaki BTC arzının %76,2’si artık uzun vadeli yatırımcıların elinde. Bu durum hacimsiz piyasalarda ciddi bir fiyat artışını tetiklemese de orta, uzun vadede parabolik rallilere zemin hazırlayabilir.

Dogecoin Grafik ve Yorumları

Dogecoin‘in 19 Ekim mum çubuğundaki uzun kuyruk destek ve direnç alanındaki bölgede alımın canlandığını gösteriyor. Birçok kez 0,055 dolar desteğiyle 0,06 dolar direncinin öneminden bahsetmiştik. Bu iki seviyeden birinin kırılmasıyla volatilite artabilir.

DOGE fiyatının tekrar canlanabilmesi için boğaların 50 günlük SMA’nın yani 0,06 doların üzerinde kapanışlar görmesi gerekiyor. Bu da 0,07 dolarlık genel dirence doğru bir harekete zemin hazırlayabilir. Kısa vadeli kar satışları nedeniyle uzun süredir DOGE boğaları zayıflamıştı. Eğer BTC güçlü kalırsa alıcılar burada mücadelesini sürdürebilir.

Yükselişin devam ettiği senaryoda hedef 0,08 dolar olacak. Ancak madencilerin satışları devam ederse fiyat şu an bulunduğu 0,0598 dolar bölgesinden tekrar 0,055 dolara gerileyebilir. Elon Musk aylardır Dogecoin’i unuttu. Tesla kazanç raporunda da yeni bir sürpriz yoktu. Bu yüzden DOGE fiyatı genel piyasa nereye gidiyorsa o tarafa dalgalanacak gibi görünüyor.

Bitcoin fiyatı için haftalık kapanış belirleyici olacak. Eğer BTC 28.800 doları korursa 30.650 dolar ve üzerine daha büyük hareketler görebiliriz. Ancak 28.800 doların desteğe dönüştürülememesi halinde altcoinlerde panik satışları şaşırtıcı olmaz.

Dogecoin Kaç TL?

TL dolar karşısında değer kaybını sürdürüyor ve 28 TL seviyesi paritede normalleşmeye başladı. 21milyon.com verilerine göre TL paritelerinde DOGE fiyatı 1,7 TL’de bulunuyor. Dolar fiyatı bol sıfırlı olsa da liranın değer kaybı birçok bol sıfırlı altcoinin 1 TL’yi geçmesine neden oldu. Daha bundan 6 yıl önce 2017 yılında yatırımcılar kuruş diye ifade ettiğimiz paralara DOGE alabiliyordu.

Yukarıda paylaştığımız fiyat analizi orta ve uzun vadeli yatırımcılar için özellikle TL paritesinde çok daha önemli. Bir yandan dolar karşısında TL değer kaybederken diğer taraftan DOGE fiyatının dolar bazlı artışı yatırımcıları mutlu edecektir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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