  Bitcoin’de (BTC) Yine Olmuştu! BTC’de Yüzde 50’ye Varan Artış İddiaları!

Bitcoin‘in (BTC) fiyatı 20 Ekim’de 30.000 doları geri kazanarak Cointelegraph’ın Pazartesi günü yaptığı hatalı haberin ardından yaşanan büyük tasfiyelerden kaynaklanan kayıpları sildi. Zincir içi analizler, BTC’yi 40.000 dolarlık dönüm noktasına doğru itebilecek faktörleri özetliyor.

Kripto Paralarda ETF Rüzgarı!

Kripto para piyasaları, Grayscale’in ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na spot Bitcoin ETF için yeni başvurusu da dâhil olmak üzere birçok yükseliş makro olayına yanıt verirken, Bitcoin fiyatı Cuma günü 30.000 dolara ulaştı. Yükselen yatırımcılar 40.000 doları geri almak için direnecekler mi? Bitcoin fiyatı Cuma günü 30.000 doları aşarak haftalık kazançlarını çift haneli rakamlara yükseltti. Ancak kritik göstergeler, BTC fiyatlarının önümüzdeki günlerde muhtemelen daha da yükseleceğini gösterebilir.

Bitcoin hakimiyeti (BTC.D) 10 Ekim’den bu yana art arda 10 gün boyunca arttı. Bu durum oldukça sıra dışı bir durum olabilir. Çünkü tarihsel olarak, BTC büyük kazanımlar elde ettiğinde ve bir kilometre taşı fiyat seviyesini geçtiğinde, yatırımcılar çeşitlendirmeye ve büyümek için fonları altcoinlere kaydırabilir.

Bununla birlikte makroekonomik manzara ve Orta Doğu krizini çevreleyen olaylar, yatırımcıların bu sefer altcoinlere yönelme konusunda isteksiz olmasına neden olabilir. BTC.D’deki bu son trend, Bitcoin’in “güvenli liman” statüsünün devam eden fiyat yükselişini daha da hızlandırabileceği tezini doğrulayabilir.

Grafiklere göre, kriz 7 Ekim’de patlak verdiğinde Bitcoin’in kripto pazar payının %51 seviyesinde olduğunu gösteriyor. İki hafta boyunca artan gerilimlerin ardından Bitcoin daha fazla zemin kazandı ve BTC.D 20 Ekim’de %52,71’e yükseldi. Bitcoin hakimiyeti (BTC.D), Bitcoin’in şu anda sahip olduğu toplam kripto para piyasası değerlemesinin yüzdesini yakalayabilir. Ayı makro koşullarında Bitcoin piyasası yükseldiğinde, bu durum yatırımcıların daha düşük risk iştahı sergilediğini ve güvenli liman olarak BTC’ye yöneldiğinin sinyalini verebilir.

BTC’de Fiyat Artışı Beklentisi

Benzer durum 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesinden sonra da gözlemlendi. Bitcoin’in kripto pazarındaki Hakimiyeti iki hafta içinde %44’ten %48’e sıçramıştı. Savaş FUD’undan kaynaklanan ilk fiyat düşüşünün ardından, kripto para yatırımcılarının Bitcoin’in güvenli liman statüsüne girmesiyle BTC fiyatı 10 Mart ile 10 Nisan 2022 arasında %51 oranında 20.200 dolardan 30.400 dolara yükseldi.

Mevcut Bitcoin fiyatı yükselişini ve BTC.D eğilimlerini çevreleyen koşulların, Rusya-Ukrayna savaşını takip eden olaylara benzer olduğunu gösteriyor. Tarih tekerrür ederse, yüzde 50’lik bir yükseliş daha önümüzdeki haftalarda Bitcoin fiyatını 40.000 doların çok üzerine çıkarabilir.