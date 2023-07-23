Bitcoin (BTC) Fiyatı İçin Kritik Tüyo: Düşüş Hızlanacak mı?

Özet

  • Bitcoin fiyatı, 30.000 doların altına düşerek piyasada endişe yarattı ve altcoinlerde de düşüş yaşandı.
  • BTC'nin ticaret hacmi sert bir düşüş yaşayarak 5 milyar doların altına geriledi. Bu durum, piyasadaki emir defterlerinin boş olduğuna işaret ediyor.
  • Bitcoin'in düşüşünün nedeni, Craig Wright'ın BTC'nin "telif hakları" konusunda mücadeleye devam etmesi ve blok ödülünün yarılanması öncesi sessizlik olabilir.
  • Piyasaya etkisi: nötr
12:24
23 Temmuz 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 30.000 dolar altına sarkarak aslında piyasadaki olumlu durumu bir anda tersine çevirdi. BTC fiyatının bu düşüşü, altcoin sezonu bekleyenlerin de umutlarını kırdı ve BTC’nin yeniden 30.000 dolar üzerine çıkması bekleniyor.

BTC Fiyatı Düşüyor

BTC, son 7 gün içerisinde %1,2 düşüş yaşadı ve 29.900 dolar bandından işlem görüyor. Aslında fiyat oransal olarak çok sert düşüş yaşamasa da buradaki kritik faktör kesinlikle 30.000 dolar psikolojik desteği oldu. BTC bu düşüşü yaşadıktan sonra altcoinlerde de benzer oranlarda gerileme görüldü. XRP ise son 24 saat içerisinde %4,5 düşüş yaşayarak en sert düşüşü gördü. Bunu, %4 ile Solana, %3,6 ile ise Tron takip ediyor.

Bitcoin için asıl önemli tüyo ise fiyat değil, hacim oldu. Son 24 saat içerisinde BTC’nin ticari hacmi çok sert bir düşüş yaşadı ve 5 milyar doların altına geriledi. BTC’nin yaşadığı hacim düşüşü şu an aslında emir defterlerinin boş kaldığına işaret ediyor. Daha önceki günlerde 10 milyar dolar ve üzeri hacimlere çıkabilen BTC, şu an piyasada bir haber beklentisi oluşturuyor. Genellikle büyük bir haber öncesinde hacim üzerinde ciddi hareketlilikler görülür ve hacmin ölmesi de buna dahildir.

BTC Düşüş Sebepleri

Son günlerde yaşanan BTC ile ilgili en önemli gelişme ise Craig Wright cephesinden geldi. Sahte Satoshi Nakamoto olarak bilinen Wright, İngiliz mahkemelerine yaptığı temyiz kararını kabul ettirdi ve şu an BTC’nin “telif haklarını” almak adına mücadeleye devam edecek.

Bitcoin’in bu sessizliği aslında blok ödülü yarılanması öncesi sessizlik de olabilir. 2024 yılında gerçekleşmesi beklenen blok ödülü yarılanması ile her bir bloktan elde edilen ödül 6,25 BTC’den 3,125 BTC’ye düşecek. Bunun uzun vadede olumlu olması beklense de tarihi grafiklere bakıldığında blok ödülü yarılanması öncesinde düşüş yaşandığı görülebilir. Analistler ise bu düşüşün takipçisi ve BTC’nin kritik desteği kaybetmesi de aslında direkt olarak bunun işaretçisi olabilir.

BTC için bundan sonraki kritik nokta 24.000 dolar olacaktır.

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