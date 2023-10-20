XRP Coin’de Son Durum! SEC Haberi Sonrası XRP Grafiği Ne Söylüyor?

XRP coin‘in fiyatı, Bitcoin‘deki (BTC) yükseliş ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Ripple arasındaki davada ABD federal düzenleyicinin şirketin üst düzey yöneticilerine yönelik davayı düşürmesinin ardından son günlerin en büyük yükselişini yaptı. Önde gelen sınır ötesi para transferi altcoin’i şu anda son 24 saatte yüzde 7,15’lik artışla 0,5232 dolardan işlem görüyor. Şimdi gelin XRP haberleri nasıl, altcoin için neler bekleniyor ve XRP grafiği ne söylüyora bakalım.

XRP, Gelen Olumlu Haberle Yükselişe Geçti

ABD’li federal düzenleyici SEC, Blockchain şirketi Ripple’ın üst düzey yöneticileri Brad Garlinghouse (CEO) ve Chris Larsen (yönetim kurulu başkanı) aleyhine açtığı ve Aralık 2020’den bu yana devam eden davayı düşürdü. SEC, New York Güney Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi’nde yaptığı başvuruda şirketin yöneticilerine ait dava dosyasının düşürülmesini talep etti ve herhangi bir duruşma yapılmasının gerekli olmadığını belirtti. Başvuruda SEC ile Ripple arasında Temmuz ayı başında kısmen Ripple lehine sonuçlanan davaya ise değinilmedi.

Ripple yöneticisi ve Blockchain şirketinin hukuk sorumlusu Stuart Aldeorty, SEC’in bu hamlesinin bir uzlaşmanın bir sonucu olmadığını vurgulayarak, ABD’li federal düzenleyicinin pes ettiğini gösterdiğini söyledi. Dahası, Ripple’dan yapılan açıklamada SEC’in hamlesi, ABD federal düzenleyicinin pes ettiği şeklinde yorumlandı.

Yatırımcılar bu habere daha fazla XRP alarak yanıt verdiler ve gelen alımlar ciddi bir yükselişi tetikledi. XRP’nin fiyatı şu anda 100 günlük Üstel Hareketli Ortalama‘nın (EMA) (mavi çizgi) üzerinde ve Golden Cross formasyonunu teyit eden 21 günlük EMA’nın (kırmızı çizgi) üzerinde hareket ediyor.

0,5048 dolar seviyesindeki 200 günlük EMA (mor çizgi), yatırımcıların kar almaları durumunda XRP’nin fiyatını desteklemek için sıraya girmiş durumda. Ayrıca Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) göstergesi yükseliş görünümünü sürdürüyor ki bu, XRP’nin fiyatının 0,54 dolar hedefiyle yükseliş trendini sürdürebileceği anlamına geliyor.

Balinalar XRP Coin Biriktiriyor

XRP coin’deki yükselişi destekleyen en büyük faktörlerden biri, 10 bin ile 10 milyon adet arasında XRP tutan ve hızla birikim yapan kripto para balinaları. Zincir üzeri veri platformu Santiment’e göre, bu yatırımcı grubu şu anda XRP’nin toplam arzının yüzde 29,5’ini cüzdan adreslerinde tutuyor.

Kripto para balinaları arasındaki alım eğilimi devam edecek olursa XRP’nin fiyatı yükseliş trendini 1 dolara kadar sürdürebilir. Bu senaryoda, yatırımcılar 2018’de kaydedilen tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3,40 dolar hedefine doğru daha büyük bir boğa koşusu görebilirler.